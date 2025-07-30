晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》曾創單季56轟的「村神」復出即開轟 美職4隊球探到場關注

2025/07/30 08:07

養樂多重砲村上宗隆。（取自產經體育）養樂多重砲村上宗隆。（取自產經體育）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾創下單季56轟的養樂多燕子24歲強打「村神」村上宗隆昨日傷癒歸隊，復出首打席就敲出左外野陽春砲，本季首轟出爐，幫助球隊以5：1擊敗橫濱DeNA，近期拉出一波7連勝。據日媒報導指出，美職紅雀、紅人、大都會和白襪4隊球探都有到場觀賽。

村上宗隆開季飽受傷勢所苦，3月傳出上半身不適，4月17日短暫出賽後就被放進傷兵名單，休養了3個多月後才歸隊，睽違103天再次回到一軍戰場，復出首秀表現亮眼，單場雙安貢獻1打點，包括本季首轟。

村上宗隆復出的第一戰，橫濱球場的本壘後方聚集了紅雀、紅人、大都會與白襪等四支美職球隊的球探，緊盯這位已公開表示將於季後挑戰大聯盟的重砲選手的一舉一動。

村上宗隆休賽季曾明確表示，今年是他在日職的最後一季，將在2026年挑戰大聯盟。養樂多社長林田哲哉力挺村上：「如果他想要挑戰大聯盟，我們願意協助申請入札，球團的想法是，希望他能夠在那裡成為頂尖球員。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中