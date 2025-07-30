日職》曾創單季56轟的「村神」復出即開轟 美職4隊球探到場關注

養樂多重砲村上宗隆。（取自產經體育）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾創下單季56轟的養樂多燕子24歲強打「村神」村上宗隆昨日傷癒歸隊，復出首打席就敲出左外野陽春砲，本季首轟出爐，幫助球隊以5：1擊敗橫濱DeNA，近期拉出一波7連勝。據日媒報導指出，美職紅雀、紅人、大都會和白襪4隊球探都有到場觀賽。

村上宗隆開季飽受傷勢所苦，3月傳出上半身不適，4月17日短暫出賽後就被放進傷兵名單，休養了3個多月後才歸隊，睽違103天再次回到一軍戰場，復出首秀表現亮眼，單場雙安貢獻1打點，包括本季首轟。

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村上宗隆復出的第一戰，橫濱球場的本壘後方聚集了紅雀、紅人、大都會與白襪等四支美職球隊的球探，緊盯這位已公開表示將於季後挑戰大聯盟的重砲選手的一舉一動。

村上宗隆休賽季曾明確表示，今年是他在日職的最後一季，將在2026年挑戰大聯盟。養樂多社長林田哲哉力挺村上：「如果他想要挑戰大聯盟，我們願意協助申請入札，球團的想法是，希望他能夠在那裡成為頂尖球員。」

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