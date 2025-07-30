MLB》最新MVP民調出爐！賈吉王座震動、大谷翔平叩關史上首見偉業

大谷翔平與賈吉兩人依舊是MVP民調榜首。（圖片取自大聯盟官網）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今天釋出最新一份MVP民調，儘管兩聯盟的領跑者依舊是美聯洋基賈吉（Aaron Judge）與國聯道奇大谷翔平，但美聯由於水手全壘打捕手羅里（Cal Raleigh）的狂轟濫炸，讓競爭趨於白熱化。

大聯盟官網墨菲（Brian Murphy）撰文指出，本次民調賈吉獲得20張第一名選票，羅里則拿到13張第一名選票，近期賈吉進入傷病名單，對洋基來說的好消息是他右手肘的尺側附韌帶（UCL）沒有損傷，預計待滿10天傷病名單就能歸隊，雖然在受傷前表現不好，賈吉本季依舊有著37轟，.342/.449/.711的驚人打擊三圍。

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羅里過去3次民調中，第一名MVP選票從1張增加到8張到現在13張，若羅里持續創下紀錄，他有望擠下賈吉成為第一名。近期羅里成為第一個在8月前敲出40轟的捕手與左右開弓打者，目前距離史上最多轟的捕手，2021年的裴瑞茲（Salvador Perez）只差7支全壘打的差距。

大谷翔平本次獲得26張第一名選票，墨菲提到，大谷翔平有望成為邦茲（Barry Bonds）後，第一位拿下4座以上MVP的球員（邦茲有7座），成為史上第二高。此外，若今年大谷翔平獲獎，他將成功締造MVP三連霸，同時也是自邦茲2001-2004年來四連霸後的第一人，他還有機會挑戰史上第一位4座全票MVP與全票MVP的三連霸。

大谷翔平先前以連5場比賽開轟追平道奇對史紀錄，現在以38轟，0.998攻擊指數位居國聯第一，此外他在投球上前6場先發共投12局只失掉2分自責分，預計明天會再次先發對決紅人。

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