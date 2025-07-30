MLB》「黑鱒」又痛痛了！左肋骨發炎進10天傷兵名單

巴克斯頓。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據雙城球團的消息指出，陣中明星外野手「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）因受到左肋骨發炎傷勢，被放入10天傷兵名單，起始時間回溯至美國時間上週日。

今年31歲的巴克斯頓，在美國時間上周六對上國民的比賽，因身體左側痠痛在7局上半提前退場，且系列賽剩餘的兩場比賽都缺席，雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）兩天前曾告訴記者不會將巴克斯頓放入傷兵名單，不過如今還是受到傷勢困擾。

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雖然巴克斯頓生涯以「痛痛人」屬性著稱，不過今年則打出相對健康的賽季，還入選生涯第2次的明星賽，目前累計85場出賽，繳出.282/.343/.561的打擊三圍，外帶23發全壘打、59分打點與17次盜壘成功，僅在5月時因腦震盪缺席數日。

為了填補「黑鱒」離開的空缺，雙城從小聯盟叫上25歲的右投手奧爾（Pierson Ohl），他今年在1A、2A與3A一共出賽22場，其中5場比賽擔任先發，戰績5勝2敗1中繼2救援，防禦率2.17，並立刻在今天面對紅襪的比賽迎來生涯初登板，繳出先發3局失4分的成績。

此外，陣中捕手傑弗斯（Ryan Jeffers）也在今天從「父親名單（Paternity List）」中回歸，今天的比賽並未先發。

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