MiLB》鄭宗哲棒打前田健太！ 「龍仔」炸裂本季第16轟

「龍仔」強納森‧龍今天敲出本季第16轟。（資料照，取自MLB Pipeline）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊3A今天與海盜3A交手，強納森‧龍（Jonathon Long）與鄭宗哲同場較勁，「龍仔」敲出本季第16轟，而鄭宗哲則是從日本強投前田健太手中擊出安打，海盜3A終場以5：3逆轉擊敗小熊3A。

強納森‧龍今天擔任先發第5棒一壘手在2局下瞄準海盜27歲先發右投奧維多（Johan Oviedo）的紅中78.4英里曲球，一棒掃向左外野全壘打牆外，本季第16轟出爐，助隊1：1扳平戰局。這一發陽春砲擊球初速為104.8英哩，飛行距離為412英尺。

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強納森‧龍6局下在滿壘擊出三壘滾地球，送回球隊第3分，強納森‧龍此役4打數敲出1支全壘打，貢獻2分打點，目前在3A累積16轟、68打點，打擊率為0.313，OPS為0.908。

效力海盜3A的鄭宗哲則是擔任先發第9棒二壘手，4打數1安打，吞下2次三振，打擊率為0.223。鄭宗哲在5局上從前田健太手中敲出游擊方向的滾地安打，連續2場敲安。

前田健太今天主投6局失1分，被敲4支安打，另外投出7次三振，防禦率降至5.97，小熊3A遭海盜3A逆轉，前田無緣拿下本季第4勝。

鄭宗哲。（資料照，美聯社）



412 FEET FOR JONATHON LONG!



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