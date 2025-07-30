NBA》庫明加不要年薪2千萬 勇士補強計畫全卡住

庫明加還沒談好新合約。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士與22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的新合約協商停滯，兩方至今都沒有共識下一步要怎麼走，如今勇士願意開給庫明加的價碼曝光，而美國媒體也點出了勇士搞不定庫明加，讓球團的補強計畫也跟著停擺。

根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）消息，勇士願意提供給庫明加的合約，為2年4000萬美元、平均年薪2000萬美元，不過這個價碼低於庫明加團隊的預期，消息指出，庫明加團隊希望的是3年、年薪約3000萬美元的合約。

請繼續往下閱讀...

而也因為遲遲搞不定庫明加的合約，美國《雅虎體育》指出這讓勇士補強計畫停滯，因為在確定庫明加合約之前，他們無法提供合約給哈佛德（Al Horford）、莫爾頓（De'Anthony Melton）等，市場上傳聞勇士有興趣的目標。

也因為庫明加協商停滯影響了後續補強，報導認為勇士會在訓練營前處理好庫明加新合約，並預期最終合約可能會略高於目前提出的2年4000萬美元。

根據《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）消息，庫明加團隊正在尋求先簽後換的機會，並且接觸了國王管理層，不過在交易籌碼上仍有分歧。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法