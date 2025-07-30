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MLB》大谷躺平吞4K！ 道奇全隊吞14K仍逆轉紅人收2連勝

2025/07/30 10:08

大谷翔平今天5打數0安打4K。（美聯社）大谷翔平今天5打數0安打4K。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天推出推出明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）對決紅人洛多洛（Nick Lodolo），道奇打者被洛多洛狠賞11K，其中大谷翔平3度對決全吞K，整場苦吞4K，5打數0安打，不過道奇靠著史密斯（Will Smith）9局超前安，終場以5：4取得系列賽2連勝。

道奇2局上率先靠著艾德曼（Tommy Edman）的2分砲取得2：0領先，4下葛拉斯諾控球不穩，先挨了弗萊利（Jake Fraley）一發2分砲被追平，隨後又埃馬提（Noelvi Marte）陽春砲遭逆轉，葛拉斯諾的滑球生涯首度單場被敲2轟。5局葛拉斯諾控球不穩，先是被打二壘安打後連丟2次四壞保送退場，不過此局紅人僅靠著野手選擇得到1分，取得4：2領先，為接下來的局面留下懸念。

7局道奇展開反攻，1出局一、二壘有跑者時，雖然大谷翔平遭到三振，但接下來史密斯（Will Smith）、佛里曼（Freddie Freeman）相繼敲安追平比數，兩隊4：4戰平。

紅人左投洛多洛今天先發5.1局失2分，對道奇打線狂飆11K創本季新高，最近4場比賽，道奇有3度被對方先發投手賞雙位數三振，本季共7次。今天整場道奇打線苦吞14次三振。

道奇9局史密斯敲出左外野方向關鍵二壘安打打下超前分5：4領先，9下費西亞（Alex Vesia）登板關門成功。大谷翔平今天5打數0安打還苦吞4K，打擊率下滑至2成72，攻擊指數0.989。

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