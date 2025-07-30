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MLB》只差大谷翔平1轟！ 費城人「洗襪伯」超大號全壘打擊垮白襪

2025/07/30 10:03

史瓦伯賽季37轟出爐。（美聯社）史瓦伯賽季37轟出爐。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在史瓦伯（Kyle Schwarber）、馬許（Brandon Marsh）開轟，加上左投魯薩多（Jesús Luzardo）7局無失分好投，以6：3擊敗白襪。

2上費城人凱普勒（Max Kepler）、坎普（Otto Kemp）各敲出一支高飛犧牲打打下取得2：0領先。3上史瓦伯敲出賽季第37轟，是一發441英尺的2分砲，距離大谷翔平全壘打王38轟只差1轟，馬許同一局也貢獻一發2分砲，助隊取得6：0領先。

9局費城人派出羅伯特（Daniel Robert）登板，雖然失掉3分仍順利將比賽結束掉，終場費城人就以6：3贏球。費城人左投魯薩多今天揮別近期不穩陰霾，面對白襪主投7局只被打2支安打，送出4K、1BB無失分，順利收下本季第9勝。

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