MLB》貝林傑追平3分彈、沃爾普致勝安 洋基王牌佛里德奪12勝並列勝投王

洋基王牌左投佛里德。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著明星強打貝林傑（Cody Bellinger）的追平3分彈，沃爾普（Anthony Volpe）4局敲出致勝安打，並在8局下炸裂陽春砲鎖定勝局，洋基終場以7：5贏球，王牌左投佛里德（Max Fried）收下本季第12勝，並列美聯勝投王。

佛里德首局因沃爾普本季第14次失誤遭遇亂流，光芒中外野守德盧卡（Jonny DeLuca）在二三壘有人擊出三壘安打，一棒掃回2分，阿蘭達（Jonathan Aranda）3局上砲轟佛里德，光芒取得3：0領先。

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洋基未讓光芒開心太久，貝林傑從25歲光芒右投博伊爾（Joe Boyle）手中敲出右外野3分彈扳平戰局，本季第20轟出爐。沃爾普在4局敲出帶有超前分的安打，高德施密特（Paul Goldschmidt）也補上一支帶有2分打點的左外野安打，單局灌進3分，以6：3超前。博伊爾主投3.1局失6分，4分為責失分，另有6次三振和3次保送，防禦率升至2.82。

洋基強打貝林傑。（美聯社）

佛里德度過前半段的亂流後逐漸回穩，主投6.2局被敲4安失4分，有2分為自責分，另有9次三振和2次保送，防禦率為2.62。

沃爾普擊出本季第15轟，助隊再添1分，雖然光芒在最後9局上追回1分，但明星終結者威廉斯（Devin Williams）用再見三振守住了二三壘有人的失分危機，收下本季第17場救援成功，也保住了佛里德的第12勝，洋基終場以7：5擊敗光芒，4連戰扳回一城。

洋基明星游擊手沃爾普。（法新社）

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