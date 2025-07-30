晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》貝林傑追平3分彈、沃爾普致勝安 洋基王牌佛里德奪12勝並列勝投王

2025/07/30 11:03

洋基王牌左投佛里德。（法新社）洋基王牌左投佛里德。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著明星強打貝林傑（Cody Bellinger）的追平3分彈，沃爾普（Anthony Volpe）4局敲出致勝安打，並在8局下炸裂陽春砲鎖定勝局，洋基終場以7：5贏球，王牌左投佛里德（Max Fried）收下本季第12勝，並列美聯勝投王。

佛里德首局因沃爾普本季第14次失誤遭遇亂流，光芒中外野守德盧卡（Jonny DeLuca）在二三壘有人擊出三壘安打，一棒掃回2分，阿蘭達（Jonathan Aranda）3局上砲轟佛里德，光芒取得3：0領先。

洋基未讓光芒開心太久，貝林傑從25歲光芒右投博伊爾（Joe Boyle）手中敲出右外野3分彈扳平戰局，本季第20轟出爐。沃爾普在4局敲出帶有超前分的安打，高德施密特（Paul Goldschmidt）也補上一支帶有2分打點的左外野安打，單局灌進3分，以6：3超前。博伊爾主投3.1局失6分，4分為責失分，另有6次三振和3次保送，防禦率升至2.82。

洋基強打貝林傑。（美聯社）洋基強打貝林傑。（美聯社）

佛里德度過前半段的亂流後逐漸回穩，主投6.2局被敲4安失4分，有2分為自責分，另有9次三振和2次保送，防禦率為2.62。

沃爾普擊出本季第15轟，助隊再添1分，雖然光芒在最後9局上追回1分，但明星終結者威廉斯（Devin Williams）用再見三振守住了二三壘有人的失分危機，收下本季第17場救援成功，也保住了佛里德的第12勝，洋基終場以7：5擊敗光芒，4連戰扳回一城。

洋基明星游擊手沃爾普。（法新社）洋基明星游擊手沃爾普。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中