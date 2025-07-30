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世大運男籃》差一點寫最佳名次 主帥陳子威發文：就算再不甘心…

2025/07/30 10:54

世大運男籃本屆拿到第12名。（資料照，大專體總提供）世大運男籃本屆拿到第12名。（資料照，大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣世大運男籃今年最終拿到12名，差一點點就可以打破隊史最佳紀錄，稍早總教練陳子威發文，抒發這屆帶隊心情。

陳子威今年帶領台灣世大運男籃獲得第12名，稍早他在社群上發文，寫道：「我們真的很努力，也曾非常接近勝利，明明知道能更好，卻在關鍵時刻沒能做到，這讓我心裡很不好受，但就算再不甘心，教練的責任就是撐住，帶著這份遺憾繼續走下去。」

世大運男籃本屆首戰隊地主德國打出精彩一役，直到末節才被拉開比數，以10分之差輸球，第2場大勝智利，不過小組賽最後一場以77：110不敵強敵芬蘭，分組1勝2敗無緣8強。

無緣8強後排名賽先是輕取印度，不過在9至12名排名賽對決波蘭2分輸球，無緣打破隊史最佳第11名，接著11、12排名賽浪費19分領先，以91：97不敵拉脫維亞，最終以第12名作收。

本屆男籃由國內外職業好手加上UBA球員組成，其中一般生孫紹奇被帶進名單中，並且打出好表現，成為這次賽會的一大亮點。

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