MLB》屋漏偏逢連夜雨！勇士近7戰輸6場、球星阿庫尼亞還傷退

阿庫尼亞因傷提前退場。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕近期狀況不佳勇士今作客迎戰皇家,雖然全場擊出13支安打比對手多,但仍不敵皇家的猛烈攻勢以6:9敗下陣來,近7場比賽就輸掉6場,甚至還在比賽後段傷了自家球星阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.),可謂屋漏偏逢連夜雨。

皇家首局靠著帕斯昆汀諾(Vinnie Pasquantino)本季第18支全壘打先馳得點,2局下半得點圈有人局面,輪到印帝亞(Jonathan India)與小惠特(Bobby Witt Jr.)接連敲出安打,幫助球隊取得4:0的領先。

本場掛帥主投的魯戈(Seth Lugo)前5局力保不失,續投第6局並抓到2個出局數後開始面臨危機,面對萊利(Austin Riley)先是被扛出一發陽春砲後又被擊出安打,一壘有人的情況下歐蘇納(Marcell Ozuna)相中首球,一棒轟出中左外野大牆形成兩分砲,但投手的狀態持續不穩,隨後被敲長打且送出兩次保送,最後換上牛棚才順利拆彈成功。

不過來到6局下半,輪到皇家發動攻勢,伊斯貝爾(Kyle Isbel)在滿壘的情況先敲出清壘的二壘安打,接著小惠特與帕斯昆汀諾繼續補刀,單局灌下5分拉開分數差距,即便後續勇士有在持續追分,但最後分差過大追趕不及,吞下敗仗。

被打下大局苦吞近7戰第6敗的勇士,先發鎮守右外野的阿庫尼亞在6下追界外球時出現腳部不適的情形,隨後被換下場休息,而根據球團消息指出,退場的原因為右腳阿基里斯腱緊繃,讓近期戰績慘淡的斧頭幫又多了一則壞消息。

Ronald Acuña Jr. was removed from tonight's game in the middle of the 6th inning with right achilles tightness. He jogged off the field under his own power pic.twitter.com/5od120b8mN