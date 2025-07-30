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MLB》屋漏偏逢連夜雨！勇士近7戰輸6場、球星阿庫尼亞還傷退

2025/07/30 11:29

阿庫尼亞因傷提前退場。（法新社）阿庫尼亞因傷提前退場。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期狀況不佳勇士今作客迎戰皇家，雖然全場擊出13支安打比對手多，但仍不敵皇家的猛烈攻勢以6：9敗下陣來，近7場比賽就輸掉6場，甚至還在比賽後段傷了自家球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），可謂屋漏偏逢連夜雨。

皇家首局靠著帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）本季第18支全壘打先馳得點，2局下半得點圈有人局面，輪到印帝亞（Jonathan India）與小惠特（Bobby Witt Jr.）接連敲出安打，幫助球隊取得4：0的領先。

本場掛帥主投的魯戈（Seth Lugo）前5局力保不失，續投第6局並抓到2個出局數後開始面臨危機，面對萊利（Austin Riley）先是被扛出一發陽春砲後又被擊出安打，一壘有人的情況下歐蘇納（Marcell Ozuna）相中首球，一棒轟出中左外野大牆形成兩分砲，但投手的狀態持續不穩，隨後被敲長打且送出兩次保送，最後換上牛棚才順利拆彈成功。

不過來到6局下半，輪到皇家發動攻勢，伊斯貝爾（Kyle Isbel）在滿壘的情況先敲出清壘的二壘安打，接著小惠特與帕斯昆汀諾繼續補刀，單局灌下5分拉開分數差距，即便後續勇士有在持續追分，但最後分差過大追趕不及，吞下敗仗。

被打下大局苦吞近7戰第6敗的勇士，先發鎮守右外野的阿庫尼亞在6下追界外球時出現腳部不適的情形，隨後被換下場休息，而根據球團消息指出，退場的原因為右腳阿基里斯腱緊繃，讓近期戰績慘淡的斧頭幫又多了一則壞消息。

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