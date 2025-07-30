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MLB》釀酒人交易「賣我」投手換到寶！ 前白襪探花打擊大爆發

2025/07/30 11:13

范恩敲出滿貫砲，單場3安6打點。（美聯社）范恩敲出滿貫砲，單場3安6打點。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國聯中區龍頭關鍵系列賽，釀酒人今天靠著前選秀探花范恩（Andrew Vaughn）滿貫砲猛打賞灌進6分打點，以9：3取得系列賽前2戰，確定拿下系列賽勝利，以2場勝差在國聯中區領先小熊，明天將尋求系列賽橫掃。

釀酒人昨天以8：4擊敗小熊，今天先發投手普列斯特（Quinn Priester）主投5.2局失掉2分，接替的阿許比（Aaron Ashby）3.1局吃掉剩下局數僅失1分，收下本季第2次救援成功，普列斯特拿下本季第10勝。

本場釀酒人表現最亮眼的打者是范恩，身為2019年選秀探花，但在白襪時卻始終沒能把天賦完整兌現，單季最高的攻擊指數僅打到0.750。本季釀酒人投手希瓦利（Aaron Civale）因為高喊賣我，讓釀酒人在季中把他送給白襪，換取范恩入隊。

想不到范恩加入釀酒人後打擊大爆發，加上今天3安猛打賞灌進6分打點，本季他在釀酒人出賽15場就敲出5轟、21分打點，選到7次四壞保送被三振7次，打擊率3成75，攻擊指數高達1.210，5轟已經追平他今年在白襪48場出賽的產量，21分打點更是超越在白襪的19分。

釀酒人今天另一個亮點是33歲前MVP耶利奇（Christian Yelich），今天他靠著2度保送上壘，跑回2分，完成生涯1000得分里程碑，不過本場釀酒人也傳壞消息，外野手新星喬里奧（Jackson Chourio）因為右腿抽筋提前退場。

耶利奇跑回生涯1000分。（圖片取自釀酒人X）耶利奇跑回生涯1000分。（圖片取自釀酒人X）

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