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高球》兩度在英國公開賽封后 曾雅妮再參賽點出備戰關鍵

2025/07/30 10:53

曾雅妮。（資料照，USGA提供）曾雅妮。（資料照，USGA提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣「微笑球后」曾雅妮過去曾兩度於LPGA英國公開賽封后，這週她以前冠軍的身分參戰，她希望把近期訓練的收穫展現出來，她也在受訪時分享自己為這週賽事所做的準備跟策略，盼有不錯的發揮。

總獎金950萬美元（約2.8億台幣）的英國公開賽明天登場，冠軍可獲得142.5萬美元（約4229萬台幣），這次台灣共有3名選手參賽，包含曾雅妮、徐薇淩和錢珮芸。

36歲的曾雅妮曾於2010、2011年在英國公開賽封后，回到熟悉的戰場，她說：「英國公開賽一直都是我很喜歡的比賽和場地，目標就是能把最近練球的成果表現出來。」她提到，自己最近狀況還不錯，之前有跟短桿教練練習，找出一些不同的打法，更適合這個英國公開賽的球場。

這次英國公開賽在威爾斯的皇家波斯科高爾夫俱樂部舉行，曾雅妮表示，自己過去未曾在這球場出賽，但她認為英國公開賽的場地需要多發揮一點想像力，不要被自己平常打球習慣給限制住，「這球場要安全地打，可以打積極的時候再積極，因為風很大球場也不好打，大家就是要按照自己策略，也要打保守一點。」

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