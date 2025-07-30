MLB》大谷翔平前4打席吞K創生涯最慘 道奇主帥：他只想著揮棒

大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以5：4擊敗紅人，但日本二刀流巨星大谷翔平今天打擊熄火，5打數繳白卷，還吞下本季首次的4連K，中止連續9場敲安的紀錄。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此表示，大谷沒能控制好自己的出棒，進入了「只想揮棒」的狀態。

大谷翔平今天遭27歲紅人左投洛多洛（Nick Lodolo）三振3次，有2個打席追打外角偏低的壞球遭到三振，7局上則是被亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）的91.1英哩的內角滑球三振，那一球也是壞球，這是大谷本季第2度單場吞下4次三振，但被對手4連K則是本季頭一遭。大谷前4打席都被三振這是他在大聯盟8年來、出賽981場首度出現的慘況。

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「他完全看不清楚洛多洛的球路，」羅伯斯談到大谷今天的表現時表示，他進入了一種只想揮棒的模式，當狀況好的時候，他能掌握高角度的球，把球打向中間或反方向，尤其在這座球場，根本不需要勉強把球拉打到右外野，不過他今天就是會忍不住揮棒。

羅伯斯坦言，今天的大谷沒有控制好自己的揮棒，他必須重新找回打擊節奏，不要去追打好球帶下方的壞球，要攻擊投進好球帶的球才對。

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