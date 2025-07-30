NBA》打再好都只有10分鐘 雷霆冠軍中鋒回憶：當約基奇替補史上最難

哈爾特斯曾在金塊打過約基奇替補。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）去年休賽季與雷霆簽下大約，最終成為球隊奪冠的重要拼圖之一，日前他受訪，分享過去在金塊打約基奇（Nikola Jokic）替補的日子，形容那是全世界最令人受挫的工作。

哈爾特斯坦在《Basketball Network》受訪，提到過去在金塊打球的日子，他形容那是一段艱難的時間，因為約基奇實在太強，就算打得再好，依然沒辦法拿到太多出場時間。

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「我一直疑惑為什麼沒辦法拿到更多機會。」哈爾特斯坦表示：「對打約基奇替補的人來說，這可能是全世界最難的任務，你打得再好也只有10分鐘，因為完全比不上約基奇能做到的。」

在經歷挫折後，哈爾特斯坦說他調適心態，讓一切開始變得更好，他透露儘管自己本來就會策應傳球，但從約基奇身上學到更多細節，例如用眼神引導球員等，這讓他看比賽變得不一樣。

哈爾特斯坦還透露，約基奇的籃球智慧真的很高，他甚至可以在季後賽扮演教練的角色，告訴隊友要往哪走、要做什麼事情。

回顧今年季後賽遇到老東家金塊，哈爾特斯坦坦言，約基奇和金塊是唯一有把他們逼到絕境感覺的球隊，他說打金塊感覺就算所有事情都做對了，還是有機會輸球，而在其他系列賽中，哈爾特斯坦和其他隊友都認為，只要把事情做好了，就可以贏下比賽。

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