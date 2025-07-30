MLB》多隊感興趣的馬林魚塞揚繳5局好投 率隊擊敗紅雀止2連敗

阿爾坎塔拉本場繳5局無失分好投，率隊擊敗紅雀。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客紅雀主場的馬林魚，進行3連戰的第2場比賽，靠著馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）5局無失分的表現下，幫助球隊以5：0奪勝中止2連敗，系列賽也各拿下1勝。

大聯盟交易大限在即，阿爾坎塔拉也成為許多球隊想要物色的選手之一，今天掛帥主投也繳出不俗表現，主投5局僅被敲出3支安打沒有失分，並送出4次三振，最快球速上看99.9英里（約160.8公里），不過也丟了3次的四壞保送，用球數也是偏高的94球。

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先發退場休息後，佛契（Calvin Faucher）、亨利奎茲（Ronny Henriquez）以及貝羅佐（Valente Bellozo）輪流登板，共只被敲1安且送出6張老K，幫助馬林魚鎖定勝局。

打線部分，馬林魚在2局上半一壘有人的情況下，靠著保利（Graham Pauley）本季的首轟先馳得點，5局上史陶爾斯（Kyle Stowers）與羅培茲（Otto Lopez）接連敲安再下一城，6上更是單局敲3安打回2分，給予投手火力援護。

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