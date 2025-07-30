MLB》紅人左投曝封鎖國聯全壘打王關鍵 羅伯斯有話跟二刀流大谷說

大谷翔平。（法新社）



李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人27歲左投洛多洛（Nick Lodolo）今天對戰衛冕軍道奇，繳出5.1局失2分的好投，飆出本季單場新高的11K，並賞了國聯全壘打王大谷翔平3連K。洛多洛賽後受訪表示，他就是積極對決大谷。

洛多洛首局在2好1壞球時投出84英里（約135.1公里）曲球，大壞球讓大谷翔平揮空吞K，第3局兩人二度對決，大谷纏鬥5球後看著94.6英里（約152.2公里）速球進手套，站著不動遭到三振，大谷第5局連3揮，在一二壘有人的情況下，遭82.2英里（約132.2公里）外角曲球三振。

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洛多洛生涯首度對決大谷翔平就賞了他3連K，他賽後對此表示，對付大谷就是採取積極進攻好球帶的策略，自己投了幾顆品質還不錯的速球，轉速和位置也很好，而且曲球也投得不錯。

大谷翔平明天將二刀流出擊對戰紅人，對手推出曾效力過大谷日職前東家火腿的34歲右投馬丁尼茲（Nick Martinez）應戰，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，馬丁尼茲很會將球投在好球帶的邊緣，把卡特球和變速球壓在低角度，希望大谷能夠找回本壘板紀律，不要去追打低角度的球。

洛多洛。（法新社）

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