台灣之光！平鎮國中巫少妍、黃宗煥在亞洲青少年跆拳道錦標賽分別踢下1金1銅

巫少妍（左二）代表台灣隊奪金，與來自泰國、印度、沙烏地阿拉伯的強敵同場站上頒獎台。（平鎮國中跆拳道隊提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕2025亞洲青少年跆拳道錦標賽7月27日在馬來西亞古晉登場，台灣隊的巫少妍與黃宗煥皆來自平鎮國中，巫少妍在女子55公斤級連勝4場勇奪1金、黃宗煥在男子65公斤級斬獲1銅，雙雙為台灣爭光，其中，巫少妍一舉完成國內外「金牌大滿貫」，成為台灣跆拳道極具代表性的耀眼新星。

平鎮國中跆拳道隊總教練楊建治表示，代表隊昨晚11點才抵桃園國際機場，今天先讓選手休息，巫少妍在近半年所有國、內外的55公斤賽事都奪金，這紀錄應是國內第一人創下。

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巫少妍在此次賽事前，獲2025世界青少年錦標賽金牌、2025世界中學生U15運動會金牌、2024年全國青少年錦標賽金牌、2024年全國中等學校錦標賽金牌、2025年全國中等學校運動會金牌。

平鎮國中巫少妍獲得台灣隊首金後，開心與教練梁品諭舉會旗繞場慶祝。（平鎮國中跆拳道隊提供）

楊建治說，這次亞洲青少年錦標賽，巫僅在第二場對上哈薩克的第一回合落後輸掉，一直到第三回合逆轉勝，冠軍賽對上泰國，巫主要有身材優勢，她177公分，比對手略高，身材比例好，腳較修長，容易踢到對手身體、頭部。再來，這幾個月都在國際賽征戰，持續有好表現，經驗較佳，她在比賽開始時會積極搶分，分數領先時，會運用戰術做調整，邊防守邊攻擊，攻守俱佳。

黃宗煥在四強戰迎戰烏茲別克、曾獲世界青少年金牌的頂尖對手，雙方激戰連連，最終黃宗煥以些微差距惜敗，摘下銅牌，這是他繼今年5月的世界青少年錦標賽後，第二度披上國家戰袍，這次實力又大幅精進。

楊建治說，黃宗煥難能可貴的地方是他國一才開始練跆拳道，現已二度選上國手，這次奪得亞洲青少年銅牌，對他是種肯定。

黃宗煥（右一）奪銅，與來自烏茲別克、哈薩克與南韓的選手並肩站上頒獎台。（平鎮國中跆拳道隊提供）

平鎮國中巫少妍（左）、黃宗煥（右）與台灣隊、平鎮國中教練梁品諭（中）合影。（平鎮國中跆拳道隊提供）

教育部也致贈賀電，讚賞台灣小將優異表現。（平鎮國中跆拳道隊提供）

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