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MLB》227億索托自打球後退場！ 大都會遭教士單局爆吞2連敗

2025/07/30 12:45

索托被自打球擊中後感到相當疼痛，儘管打完該打席仍被代守退場。（法新社）索托被自打球擊中後感到相當疼痛，儘管打完該打席仍被代守退場。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕大都會、教士系列賽，史上最貴15年7.65億美元（約新台幣227億）打者索托（Juan Soto）在今天4局上因為自打球重擊左腳提前退場，本場比賽教士以7：1大勝，系列賽收下前2戰勝利與近期4連勝。

索托在4局上面對柏格特（Ryan Bergert），於該打席的第三球擊出自打球，他當場痛到一跛一跛，在經過檢查與休息後回到打擊區，最終擊出滾地球出局，在下個半局索托就被代守下場。賽後索托經過X光檢查結果為陰性，被列入每日觀察，大都會認為他並沒有骨折。

本場比賽教士梅里爾（Jackson Merrill）首局從大都會先發左投馬奈亞（Sean Manaea）手中先馳得點取得1：0領先，但接下來4局都被他封鎖，5局大都會靠馬提（Starling Marte）高飛犧牲打將比數扳成1：1平手。

6下教士梅里爾（Jackson Merrill）再從接替馬奈亞的布托（José Buttó）手中敲出適時三壘安打打下超前分，7下教士打線爆發，續投的布托被連敲2安後飆三振止血，但遭到狄亞茲（Elias Díaz）二壘安打狙擊失掉2分，布托回穩解決掉小塔提斯後對阿拉耶茲（Luis Arraez）投出四壞保送退場，接替上場的迪文斯基（Chris Devenski）遭到馬查多（Manny Machado）3分砲狙擊，教士單局灌進5分，比賽也就此定調。

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