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網球》扳倒前大滿貫冠軍！18歲地主新星爆冷闖蒙特婁32強

2025/07/30 12:33

姆博珂。（美聯社）姆博珂。（美聯社）

〔記者盧養宣／台北報導〕加拿大18歲新星姆博珂（Victoria Mboko）今在WTA1000等級蒙特婁女網賽次輪以6：2、6：3扳倒美國23種子科寧（Sofia Kenin），爆冷闖進女單32強。

姆博珂的雙親來自剛果民主共和國，因該國政治動盪先搬到美國，因此姆博珂在北卡羅萊納州出生，2006年舉家到加拿大定居，她是家中4名子女中的老么，受到哥哥姐姐的影響，3歲就接觸網球。

姆博珂2022年踏入職業網壇，今年表現突飛猛進，年初在ITF賽事締造22連勝、一盤未失連奪4站冠軍的佳績，接著在WTA千分等級的邁阿密大師賽拿下生涯首場WTA等級的勝利，首度參加大滿貫資格賽，就在法網會外連過3關，直到會內次輪才止步。

持外卡參賽的姆博珂此役勢如破竹，沒有給曾拿過大滿貫冠軍的前輩太多機會，首盤連破帶保取得4：1領先後先下一城，次盤經歷互破後，在關鍵第8局再度突破科寧，耗費79分鐘收下勝利。

姆博珂去年世界排名還在300名以外，目前暫居世界第85位，在闖進千分大賽第3輪後，有望躍居到第73名，下輪將和捷克對手布茲可娃（Marie Bouzkova）交鋒。

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