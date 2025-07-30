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MLB》K翻大谷翔平上演最狂三振秀！紅人左投談本季里程碑：我很自豪

2025/07/30 13:57

紅人洛多洛今天賞道奇11次三振，其中3次賞給大谷翔平。（法新社）紅人洛多洛今天賞道奇11次三振，其中3次賞給大谷翔平。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕紅人27歲左投洛多洛（Nick Lodolo）今天面對道奇上演本季最狂11K三振秀，其中還賞了MVP大谷翔平3連K，賽後他提到本場比賽能夠投出這麼多三振關鍵，以及他本季能夠投到生涯最多場次的心得。

洛多洛在農場時期就是大物新秀，被認為有著相當成熟的機制，2020年到2022年連續3年入選百大新秀，然而在2022年登上大聯盟並投了19場先發以後，洛多洛就飽受傷病所苦，2023年因為左腳脛骨疲勞性骨折僅出賽7場，去年則4度進入傷病名單，僅先發21場。

今天洛多洛投出本季第22場先發，創下生涯單季新高，他也直言這件事意義重大，「這是我休賽季設定的目標。經歷過去兩年的狀況後，我想把自己的基礎給打好。是，我對此感到很自豪。我不想要場次只是剛好超越生涯新高，我想要大幅跨越它我覺得現在的進度很棒。」

洛多洛今天雖然沒有投出優質先發，但5.1局飆出11K創本季新高，最近8場出賽，洛多洛的防禦率僅2.02，本季22場出賽拿到8勝6敗，防禦率3.09。談到今天繳出好表現關鍵，洛多洛表示：「我認為最重要的是2好球。這讓我能夠把變化球投低，讓他們去追打壞球。」洛多洛也認為對付這條打線無法鬆懈，因為每個人都有可能給他痛擊，因此必須要主動進攻。

談到今天唯一失分的局面是被艾德曼（Tommy Edman）敲出2分砲，洛多洛直言：「我認為他打出界外球，我覺得他也這樣想。我不認為他想過那球會是界內。就算我看見球落下，我都認為會落到界外區，但最後並沒有。」

艾德曼的全壘打是洛多洛本季挨的第17轟，先前生涯最多僅挨13轟，不過洛多洛一直都是勇於對決的投手，今年22場先發投128.0局送出123K，只有24次的四壞保送，但也有11次的觸身球保送，每局被上壘率僅1.05。

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