MLB》全場共丟5顆觸身球 天使、遊騎兵之戰一度板凳清空

今日天使與遊騎兵之戰，一度因觸身球導致板凳清空。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日遊騎兵與天使3連戰的第2場比賽，由天使以8：5收下勝利，但在比賽中一度因觸身球導致雙方清空板凳，成為這場比賽的一大插曲。

事件發生在8局下半，遊騎兵在1出局三壘有人的情況下推派阿姆斯壯（Shawn Armstrong）上場拆彈，但一上來先是對內托（Zach Neto）投出觸身球，隨後阿姆斯壯92英里（約148.1公里）的速球又砸到天使球星楚奧特（Mike Trout），代理總教練蒙哥馬利（Ray Montgomery）上場察看傷勢之餘，也面向對方休息室表達不滿。

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而遊騎兵主帥波契（Bruce Bochy）面對蒙哥馬利的話語也走進場內，導致雙方球員也都上場清空板凳，所幸最後並沒有將衝突擴大，也沒有任何人員遭到驅逐出場，最終天使靠著沙努爾（Nolan Schanuel）的高飛犧牲打再添分數，並於下個半局派出終結者簡森（Kenley Jansen）連3天登板拿下救援成功，幫助球隊收下勝利。

包括8局在內，全場兩隊一共出現5次觸身球保送，除了5局上半的是遊騎兵的哈格瑞提（Sam Haggerty）以外，其餘4次的苦主都是天使球員，其中內托就挨了兩顆，倫吉佛（Luis Rengifo）與楚奧特也都各被丟到1次。

Benches clear in Anaheim after Mike Trout is the 4th Angel to get hit by a pitch tonight pic.twitter.com/jMcILYMpyK — Jomboy Media （@JomboyMedia） July 30, 2025

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