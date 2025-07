MLB》全場共丟5顆觸身球 天使、遊騎兵之戰一度板凳清空

今日天使與遊騎兵之戰,一度因觸身球導致板凳清空。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕今日遊騎兵與天使3連戰的第2場比賽,由天使以8:5收下勝利,但在比賽中一度因觸身球導致雙方清空板凳,成為這場比賽的一大插曲。

事件發生在8局下半,遊騎兵在1出局三壘有人的情況下推派阿姆斯壯(Shawn Armstrong)上場拆彈,但一上來先是對內托(Zach Neto)投出觸身球,隨後阿姆斯壯92英里(約148.1公里)的速球又砸到天使球星楚奧特(Mike Trout),代理總教練蒙哥馬利(Ray Montgomery)上場察看傷勢之餘,也面向對方休息室表達不滿。

而遊騎兵主帥波契(Bruce Bochy)面對蒙哥馬利的話語也走進場內,導致雙方球員也都上場清空板凳,所幸最後並沒有將衝突擴大,也沒有任何人員遭到驅逐出場,最終天使靠著沙努爾(Nolan Schanuel)的高飛犧牲打再添分數,並於下個半局派出終結者簡森(Kenley Jansen)連3天登板拿下救援成功,幫助球隊收下勝利。

包括8局在內,全場兩隊一共出現5次觸身球保送,除了5局上半的是遊騎兵的哈格瑞提(Sam Haggerty)以外,其餘4次的苦主都是天使球員,其中內托就挨了兩顆,倫吉佛(Luis Rengifo)與楚奧特也都各被丟到1次。

Benches clear in Anaheim after Mike Trout is the 4th Angel to get hit by a pitch tonight pic.twitter.com/jMcILYMpyK