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U12世界盃》意外遭墨西哥擊敗無緣全勝 日本隊監督坦言「判斷失誤」

2025/07/30 14:46

墨西哥擊敗日本。（圖片取自WBSC）墨西哥擊敗日本。（圖片取自WBSC）

〔記者林宥辰／綜合報導〕第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（30）日在台南亞太國際棒球訓練中心進行預賽補賽，A組勁旅日本與墨西哥正面交鋒。墨西哥2局趁日本投手狀況不穩、加上安打串聯，一舉攻下6分奠定勝基。儘管後來日本奮力追分，最終仍以6:7一分差惜敗。

A組戰績呈現台灣隊、日本、墨西哥皆4勝1敗局面，經由對戰優質率比較後，日本以第一名晉級，台灣隊則排第三。

比賽前兩局攻守交鋒激烈。日本在二局上由茨木雄之介敲出右外野安打拉開攻勢，隨後靠著暴投與不死三振站上三壘，並由幸大貴擊出左外野安打搶下第1分。不過二局下風雲變色，墨西哥抓準機會反撲，藉由保送、失誤與觸身球攻佔滿壘，隨後卡斯蒂略（Jean Castillo）的內野安打追平比數。此時投手佐橋陸公在下球處理球時扭傷腳踝，雖勉強留在場上續投，卻因傷接連投出觸身球、保送，甚至出現投手犯規，送出2分，日本只好緊急更換上福山恒成續投。但墨西哥火力依舊猛烈，菲利克斯（Emiliano Felix）、加西奧拉（Gaston Gaxiola）、米蘭達（Eduardo Miranda）接連擊出安打，追加3分，以6:1大幅領先日本。

三局上，日本橋本翔太朗敲出二壘安打，靠著大原颯二郎的內野安打追回1分，接著茨木雄之介再補上一支安打送回第3分。墨西哥則在三局下靠保送與菲利克斯、卡維洛（Iker Calvillo）的安打再添1分。

進入四局，日本展現強韌鬥志，河津勇誇內野安打上壘，幸大貴選到保送後，墨西哥換上卡維洛續投，但隨即發生投手犯規讓日本攻佔得點圈。接著小川大良敲出中間方向穿越安打清空壘包，將比分追至5:7。

五局上，日本再度形成攻勢，無人出局攻佔一二壘，但二壘跑者提前起跑，三壘方向滾地球形成雙殺，錯失扳平契機。六局上，開路先鋒外山泰基一上場，便抓著首球轟出中外野陽春砲添1分，但後續攻勢遭墨西哥牽制夾殺瓦解，終場日本以6:7飲恨落敗。

賽後墨西哥總教練莫拉萊斯（Juan Morales）表示，昨日與台灣隊一戰的爭議判決，讓有些球員不太開心，但教練團鼓勵大家調整心態，全力應戰，沒想到竟能擊敗強敵日本，他說：「能贏日本也讓我們很意外。」他也提到即將展開的超級循環賽，他們已做好萬全準備，不僅觀察過對手，過去也曾多次與美國交手。

日本總教練大久保秀昭則坦言，此役投手控球與跑壘失誤成為致命傷。大久保秀昭說：「今天打擊一直都不錯，串連得很好。但今天在日本引以為傲的控球上沒有做得很好，投手的表現不是原來的樣子，不太理想。」

而談及第二局的換投時機，大久保秀昭表示是教練團的判斷錯誤。因比賽的球數限制，在換投時會考慮比較多，加上認為佐橋陸公是一位意識力強的選手，選擇讓他繼續應戰，未料傷勢影響太大，導致連續失分。

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