福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢 132隊齊聚競技

福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢，吸引國際132支隊伍齊聚競技。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府為打造台灣成為東亞區國際青少年足球賽事交流中心，運動發展局與柏文健康事業於今（30日）起，舉辦為期5天的「福爾摩沙國際七人制足球錦標賽」，吸引來自世界各國共有132支隊伍、2500位選手參賽，爭奪國際青少年足球金盃。

福爾摩沙國際7人制足球錦標賽昨於高雄楠梓文中足球場、高雄大學及國家體育館等場地熱鬧開踢，比賽涵蓋U8至U16年齡組，來自西班牙、日本、菲律賓、香港、澳門等國際隊伍，選手們齊聚高雄港都，一起與台灣青少年隊伍競技、交流。

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市府秘書長郭添貴於開幕現場致詞表示，高市致力打造體育友善城市，透過國際級賽事，讓國內青少年選手勇敢逐夢，也讓世界看見台灣對足球的熱情與潛力，「福爾摩沙國際7人七人制足球錦標賽」以國際邀請制形式，把體育作為橋樑，打造亞洲青少年足球訓練與競賽中心。

主辦單位表示，福爾摩沙國際7人制足球錦標賽，未來將成為亞洲地區具指標性的青少年足球賽事，提供年輕球員腳下功夫球技交流，有效結合運動與觀光，還可提升城市國際能見度。

福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢，多達132支隊伍參賽齊聚競技。（記者黃良傑攝）

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