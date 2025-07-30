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網球》拉鋸52拍搶下關鍵分 茲維列夫重返賽場多倫多奏捷

2025/07/30 15:37

茲維列夫。（路透）茲維列夫。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓網球錦標賽爆冷一戰出局後，暫別賽場近1個月的茲維列夫（Alexander Zverev）本週回歸，這位德國頭號種子歷經一度多達52拍的激烈拉鋸，終以7：6（8：6）、6：3力挫澳洲對手沃爾頓（Adam Walton），開胡挺進ATP千分等級多倫多大師賽男單第3輪。

「對我來說，那是非常重要的時刻，非常重要的1分。」首輪免戰、次輪初登場的茲維列夫，首盤搶7時從1：4後來居上，尤其雙方5：5僵持不下，他與沃爾頓在底線對峙52拍之後，辛苦拿到關鍵分，順勢第2個盤末點先馳得盤，「很幸運能拿下首盤，並且直落2獲勝。比賽就是要贏，即使你未必發揮出最佳水準，我知道這場肯定不是最精彩的，但我已經休息4週沒出賽，很高興回到球場，希望明天我會發揮更好。」

目前世界男單排名第3的茲維列夫，溫網慘敗之後特地前往納達爾（Rafael Nadal）網球學院閉關訓練，如今耗時1小時42分鐘在加拿大旗開得勝，將與義大利32種子阿納爾迪（Matteo Arnaldi）爭奪16強門票。

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