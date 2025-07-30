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中職》有李多慧、林襄！小龍女全新MV造型卡 大巨蛋主場2天限定發送

2025/07/30 16:14

小龍女全新MV造型概念卡。（味全提供）小龍女全新MV造型概念卡。（味全提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕味全龍將於8月5日、6日在大巨蛋主場迎來龍象二連戰。除了場上激戰備受矚目，這次球團更攜手『莉奈文創/莉奈享務所』推出驚艷入場禮－『DragonBeauties小龍女』全新MV造型概念卡！

這波限定概念卡共有6款卡面設計，分別收錄6位小龍女成員在今年全新MV中的金髮造型風貌，包含林襄、小映、Yuri，以及超人氣「韓援三本柱」李多慧、金娜妍、權喜原，勢必引爆粉絲搶先入手珍藏。凡購買有價票（含電子/紙本票）皆可領取入場贈品，贈完為止。入場贈品將於GATE 2、GATE 3、GATE 6進場入口驗票後發放，進場時請務必確認已領取，一票一份，離開驗票口後將不再補發贈品。

今年MV由小龍女經紀公司『莉奈文創/莉奈享務所』傾力打造，結合光影特效、大型布景、AI動畫與訂製戰隊服裝，呈現強烈的未來科幻感，營造全新視覺震撼。從視覺到舞蹈全面升級，要讓大家看見小龍女全面進化姿態！

更令人期待的是，所有啦啦隊成員目前亦正投入密集舞蹈訓練，力拼在8月底的大巨蛋主場賽事中，迎來MV現場首演，敬請粉絲朋友拭目以待。

味全龍大巨蛋主場『市民半票優惠』：

設籍台北市民眾至味全龍售票網預購平日場次『半票』，並於觀賽當日『出示身分證件』驗證後即可持半票進場（1張身分證限購1張），唯現場恕不開放優惠購票及退換票。

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