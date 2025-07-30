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MLB》單場2E！ 洋基金手套游擊沃爾普並列大聯盟失誤王

2025/07/30 17:27

洋基游擊手沃爾普。（路透）洋基游擊手沃爾普。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基金手套游擊沃爾普（Anthony Volpe）今天單場2安2打點，包含一發陽春砲，另有1次盜壘成功，幫助洋基在主場以7比5擊敗光芒。但沃爾普此戰發生2次傳球失誤，本季出現15次守備失誤並列全大聯盟最多。沃爾普賽後坦言，「我真的從未遇過像這樣的狀況。」

沃爾普今天首局處理一顆中間方向的滾地球，他要拋傳給二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）卻丟歪形成失誤。接著第9局沃爾普處理一顆游擊方向滾地球，他傳一壘卻出現失誤，單場出現2次守備失誤。

身為2023年美聯金手套的沃爾普，本季共364次守備機會出現15次失誤、守備率為0.959，與紅人明星游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）並列大聯盟失誤王。

洋基游擊手沃爾普。（路透）洋基游擊手沃爾普。（路透）

「我們要克服這些、挺過去。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「有一件事是確定的，他在場上真的很出色，顯然他遇到一些掙扎，最後那次傳球有點猶豫不決，我們在那種情況下不能猶豫。他會度過難關，顯然這裡有些艱難的時刻，對於一名非常具有天賦的防守球員來說，他將會度過難關，我們要幫助他做到這點。」

沃爾普說，「我身邊有很棒的隊友，我知道自己有什麼樣的能力，這當然令人沮喪，但我不會氣餒，我清楚對自己的標準是什麼，我會持續努力，直到每天都能證明給自己看。」

現年24歲的沃爾普本季出賽106場，有15轟、57分打點，打擊率2成16，整體攻擊指數（OPS）為0.694，另吞101次三振。

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