MLB》單場2E！ 洋基金手套游擊沃爾普並列大聯盟失誤王

洋基游擊手沃爾普。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕洋基金手套游擊沃爾普(Anthony Volpe)今天單場2安2打點,包含一發陽春砲,另有1次盜壘成功,幫助洋基在主場以7比5擊敗光芒。但沃爾普此戰發生2次傳球失誤,本季出現15次守備失誤並列全大聯盟最多。沃爾普賽後坦言,「我真的從未遇過像這樣的狀況。」

沃爾普今天首局處理一顆中間方向的滾地球,他要拋傳給二壘手「爵士哥」奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)卻丟歪形成失誤。接著第9局沃爾普處理一顆游擊方向滾地球,他傳一壘卻出現失誤,單場出現2次守備失誤。

身為2023年美聯金手套的沃爾普,本季共364次守備機會出現15次失誤、守備率為0.959,與紅人明星游擊手克魯茲(Elly De La Cruz)並列大聯盟失誤王。

「我們要克服這些、挺過去。」洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示,「有一件事是確定的,他在場上真的很出色,顯然他遇到一些掙扎,最後那次傳球有點猶豫不決,我們在那種情況下不能猶豫。他會度過難關,顯然這裡有些艱難的時刻,對於一名非常具有天賦的防守球員來說,他將會度過難關,我們要幫助他做到這點。」

沃爾普說,「我身邊有很棒的隊友,我知道自己有什麼樣的能力,這當然令人沮喪,但我不會氣餒,我清楚對自己的標準是什麼,我會持續努力,直到每天都能證明給自己看。」

現年24歲的沃爾普本季出賽106場,有15轟、57分打點,打擊率2成16,整體攻擊指數(OPS)為0.694,另吞101次三振。

