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棒球》U12少棒賽閉門賽 墨西哥選手家長無法進場觀賽惹議

2025/07/30 17:53

台灣對墨西哥的比賽，採閉門比賽，選手家長因此無法進場，只能在外野觀賽。（南市議會國民黨團提供）台灣對墨西哥的比賽，採閉門比賽，選手家長因此無法進場，只能在外野觀賽。（南市議會國民黨團提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕第8屆世界盃U12少棒錦標賽，在台南亞太國際棒球訓練中心開打，29日台南停班課，但比賽照常進行。南市議會國民黨團接獲陳情，指29日進行的台灣對墨西哥的比賽，因下雨台南停班課而以閉門比賽方式繼續進行，墨西哥的選手家長陪同孩子來台，還有台灣來自外縣市的家長，因此無法進場觀看比賽而引起爭議。

南市議會國民黨團今天指出，主辦單位的理由是下雨天保護家長，這個理由讓球迷無法認同，包括墨西哥選手親友團仍堅持站在外野看球賽，質疑這豈是熱情台南人的待客之道？

南市體育局則表示，U12少棒錦標賽的賽事全權由棒球處理。

市議員李中岑、王家貞等人今天拿著「保護觀眾、不保護選手？」手板，質疑主辦單位的處理方式。希望主辦單位不要只想到提醒觀眾務必留心自身安全，不開放觀眾入場，少棒選手安全應該同等重要，既然台南市政府宣布29日，因受到大雨影響停班停課，這麼重要的國際賽事是否也應該往後延賽呢？

國民黨團指出，台南因大雨造成後壁區等地淹水，災情慘重，南市府29日停班停課1天，因為天候變化超出預期，主辦單位認為比賽可以繼續進行，但採取閉門比賽方式，反而惹怒球迷和家長，紛紛跟人該黨團陳情。球迷們說，連外國的球員家長也不能到球場內替小孩加油，如此對待外國貴賓，台南市政府應變能力真的差。有安全疑慮應該直接延賽，必須要保障選手安全，才是最重要的。

南市議會國民黨團議員拿著「保護觀眾、不保護選手？」手板，質疑主辦單位的處理方式。（南市議會國民黨團提供）南市議會國民黨團議員拿著「保護觀眾、不保護選手？」手板，質疑主辦單位的處理方式。（南市議會國民黨團提供）

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