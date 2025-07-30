中職》林家正遭運動家釋出 WBC國家隊教頭：「不會因此捨棄他」

曾豪駒。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕28歲的旅美捕手林家正今天遭奧克蘭運動家釋出，本季他在運動家2A出賽32場，93打數敲17安，打擊率1成83、上壘率2成84、長打率2成04，全壘打尚未開張，打下9分打點，其中先發蹲捕29場，蹲248.1局出現2次失誤，守備率9成93，盜壘阻殺率2成10。

去年12強賽曾豪駒擔任國家隊總教練，欽點林家正擔任1號捕手，最終成為世界冠軍關鍵人物，得知林家正遭運動家釋出的消息，曾豪駒說，「繼續努力，相信他還有大聯盟夢想，我覺得就是一個階段，繼續追逐自己的夢想，一切都還沒結束，再尋找另外一個機會，堅持當時初衷和想法然後去努力。」

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明年WBC經典賽曾豪駒擔任國家隊總教練，對於國手選才，他說，林家正一直都是重點觀察的選手，不會因為被運動家釋出就捨棄他，畢竟去年12強賽有好表現，而且每一位選手在每一個時期都會遇到一些狀況，職棒環境是現實的，不管是林家正或其他選手，希望他們不要因為一時遇到挫折或被釋出，就放棄自己想要追尋的夢想。

今年曾豪駒都有透過各種方式了解林家正的狀況，他指出，都是從影片上看的，感覺上林家正蹲捕技術沒什麼問題，還是有維持自己好的方面，一切等林家正返台再說。

台灣隊林家正。（資料照，記者陳志曲攝）

曾豪駒。（記者林正堃攝）

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