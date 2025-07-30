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MLB》56公里小便球讓大聯盟打者揮空吞K！ 藍鳥捕手登板寫驚奇

2025/07/30 19:09

藍鳥捕手A.桑契斯客串登板投球。（美聯社）藍鳥捕手A.桑契斯客串登板投球。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美聯東區龍頭藍鳥今天與金鶯雙重賽都輸球，近期吞4連敗，其中首戰以4比16慘敗，更讓藍鳥捕手A.桑契斯（Ali Sanchez）客串登板投球，A.桑契斯後援1局失2分，還用一顆35.3英里（約56.8公里）的慢球送出三振，這也是A.桑契斯以投手身分送出的生涯首次三振。

藍鳥與金鶯雙重賽首場比賽，8局上打完藍鳥以4比14落後，第9局藍鳥派出A.桑契斯登板投球，這也是他生涯首次站上大聯盟投手丘。A.桑契斯一上場被敲二壘安打，他用35.3英里的外角慢球，讓金鶯打者A.傑克森（Alex Jackson）揮空吞三振。不過，A.桑契斯再被敲二壘安打、以及高飛犧牲打，失掉2分。

總計A.桑契斯後援1局用18球，被敲3安失2分，賞1次三振，最快丟到77英里（約123.9公里），最慢僅32.5英里（約52.3公里）。

根據加拿大媒體《Sportsnet》作家Nick Ashbourne在社群媒體X上發文指出，A.桑契斯用35.3英里的小便球，是自有紀錄以來第二慢、仍讓對手揮空吞三振的球。

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