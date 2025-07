MLB》56公里小便球讓大聯盟打者揮空吞K！ 藍鳥捕手登板寫驚奇

藍鳥捕手A.桑契斯客串登板投球。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美聯東區龍頭藍鳥今天與金鶯雙重賽都輸球,近期吞4連敗,其中首戰以4比16慘敗,更讓藍鳥捕手A.桑契斯(Ali Sanchez)客串登板投球,A.桑契斯後援1局失2分,還用一顆35.3英里(約56.8公里)的慢球送出三振,這也是A.桑契斯以投手身分送出的生涯首次三振。

藍鳥與金鶯雙重賽首場比賽,8局上打完藍鳥以4比14落後,第9局藍鳥派出A.桑契斯登板投球,這也是他生涯首次站上大聯盟投手丘。A.桑契斯一上場被敲二壘安打,他用35.3英里的外角慢球,讓金鶯打者A.傑克森(Alex Jackson)揮空吞三振。不過,A.桑契斯再被敲二壘安打、以及高飛犧牲打,失掉2分。

總計A.桑契斯後援1局用18球,被敲3安失2分,賞1次三振,最快丟到77英里(約123.9公里),最慢僅32.5英里(約52.3公里)。

根據加拿大媒體《Sportsnet》作家Nick Ashbourne在社群媒體X上發文指出,A.桑契斯用35.3英里的小便球,是自有紀錄以來第二慢、仍讓對手揮空吞三振的球。

