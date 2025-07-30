排球》亞洲東區台灣男女排14人名單出爐 温逸凱、廖苡任領銜出擊

台灣女排舉球員廖苡任。（排協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕排球協會今公布台灣男子與女子排球代表隊參加2025年亞洲東區排球錦標賽的14人名單。本次名單在剛結束的世界大學運動會台灣隊分別拿下男、女第6名佳績的基礎上進行調整，整體陣容配置仍以2026名古屋亞洲運動會為最終目標進行戰力布局。

男子代表隊方面，張育陞因將返歸所屬職業球隊備戰新賽季，未列入本次名單，舉球員則選入台灣師大林嘉偉及大仁科大陳裕仁；女子隊方面，廖苡任回歸14人名單，舉球員部分則加入台電洪家瑤。可見男、女排在舉球員配置上皆有所調整，為備戰明年亞運賽事戰術與實戰預作準備。

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2025年亞洲東區男子排球錦標賽將於8月19日至24日，在中國張家港舉行；女子賽事則訂於8月26日至31日，在香港登場。

台灣男排球員名單：許睿恩、林嘉偉、陳裕仁、蘇逢澤、陳佑誠、汪秉勳、甘茂宏、李俊佑、曾茂聰、温逸凱、張祐晨、李元、劉昱麟、陳恩得

台灣男排隊職員名單：

領隊 許倍熒

執行教練 黃宏裕

助理教練 張善源

助理教練 吳昱成

體能教練 王彥中

防護員 黃俊達

隨隊裁判 徐偉友

台灣女排球員名單：廖苡任、洪家瑤、劉雙菱、蔡幼群、許菀芸、許恆芸、甘可慧、翁梓勻、葉于雯、張稦豈、陳潔、簡翊雯、林其蓉、邱詩晴

台灣女排隊職員名單：

領隊 許倍旗

執行教練 鄧衍敏

助理教練 林明輝

助理教練 張昇倫

體能教練 張芷瑄

防護員 黃羿瑄

隨隊裁判 許耿豪

台灣男排舉球員陳裕仁來自大仁科大。（排協提供）

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