中職》神奇的6/12 許銘傑暢談「貓仔魔法」

許銘傑。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將投手群表現脫胎換骨，開季到6月11日團隊防禦率5.28，其中先發投手防禦率5.34，牛棚防禦率5.19，6月12日悍將讓「貓仔」許銘傑接任一軍投手教練、郭勇志轉調一軍牛棚教練，一直到今天賽前為止，這段期間悍將團隊防禦率2.16，先發投手防禦率2.22，牛棚防禦率2.01，兩段期間的3項數據都是從全聯盟最差，爬升至全聯盟最佳。

悍將投手群表現從地獄到天堂，許多球界人士都歸功許銘傑，他謙稱功勞不在己，也沒有特別教選手什麼東西，「教練的工作是給選手觀念，和他們探討事情，你要做我可以讓你做，但你做不好就要聽我的，試我的東西看看，結果不好是我的責任，你就放手去做。」

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6月12日許銘傑上任成為關鍵分水嶺，許銘傑表示，其實球隊投手表現已經到底部了，如果永遠不做改變，我們永遠會在底部，所以要做一些改變，目前看起來改變是好的，因為有好結果，所以選手接受度就高，

許銘傑上任後，先發輪值平均每場多吃1局，失分大幅下滑，也讓牛棚不再完全燃燒，他說，先發投手表現好，後援投手會想說不能斷在自己的手上，形成很好的良性循環、良性競爭，自然會往好的方向走，這是一環扣一環的，先發投手表現穩定，自然可以cover牛棚，「我跟後援投手說，上去能丟多少算多少，到了教練團會把你換下來，不要想說要能丟多少，丟就對了。」

許銘傑說，這段期間做了一些改變，包括配球、想法，主要是給投手比較多想法，雖然開季成績不好，但不是投手不好，只是有些固執，很多東西可以換個方向思考，如果永遠不做改變，可能就是這樣，遇到這麼大的瓶頸就是要思考。

至於具體的做法，許銘傑告訴投手群，投球不要用「守」，而是要用「攻」的方式去丟，剛開始得分較少，投手一直心想不能失分，丟起來就會綁手綁腳的，「我跟選手講，你守也沒辦法守什麼，得分也是0分啊，但你攻的話，反而會激起野手的欲望和鬥志，丟法比較強勢，內角球會投得比較多，給選手配球的觀念會有一點改變，這部分也有跟捕手、捕手教練探討。」

張奕開季先發7場戰績1勝6敗、防禦率7.60，許銘傑上任後轉任終結者，出賽13場拿下3勝1敗6次救援成功、防禦率0.69、每局被上壘率0.69，表現判若兩人，許銘傑說，沒試過沒人知道好不好，張奕在先發已經不好了，要怎麼幫他找到對的位置，曾峻岳受傷期間，曾經想讓富藍戈把守最後一道防線，但在自己的構想當中，富藍戈丟第7、8局是最好的，因為他沒了就是沒了，如果可以守起來，後面只要再放1個守護神就好。

最終許銘傑指名張奕擔任終結者，許銘傑認為，張奕有球速、有控球、球種又多，他丟先發想要保存體力，所以不會盡全力去丟，「我說把你擺在最後一道防線，就是要讓你全力去丟球，不要有所保留，明天的事、明天再說。」

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