世大運》國台辦稱賀電違反「奧會模式」 體育署3點聲明強硬回應

中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（資料照，代表團提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣跆拳道代表隊日前在德國萊茵魯爾世大運摘下男團銀牌後，頒發賀電時卻爆發有中國人士搶奪賀電的情況。今天中國國台辦發言人陳斌華表示，賀電是「挑戰奧會模式」，是藉體育謀獨，任何國際體育賽事活動都需要全面、準確執行「奧會模式」。體育署對此做出回應，強調我國頒發賀電給獲獎選手為我國代表團內部事務，中國無權干涉，且奧會模式僅限於運動領域，不應在其他領域要求適用。

中國國台辦發言人陳斌華於今天表示，任何國際運動賽事都需要全面準確執行奧會模式，不應該出現違背奧會模式的「名、旗、歌、徽、材料、標示、口號」，針對這樣的說法，體育署提出3點聲明回應。

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一、中華奧林匹克委員會與國際奧林匹克委員會於1981年簽署「洛桑協議」，稱為「奧會模式」，為我國參與國際運動事務的依據，並保障我國運動員參與國際運動賽事的權益。我國歷年參與國際運動賽事均確實遵守「奧會模式」，但「奧會模式」應僅限於運動領域，中國不應在其他領域要求適用，並應使用各國慣用之台灣名稱稱呼我國其他領域的代表團。

二、本屆世大運我國跆拳道男子團體榮獲銀牌，中國隊員干擾賀電頒發、搶奪物品之行為，已違反運動精神與國際禮儀在先，中國自1981年洛桑協議之後，即不斷將奧會模式範圍無限上綱。體育署也再次強調，我國頒發賀電予獲獎選手為我國代表團內部事務，中國無權干涉。

三、中華民國爲主權獨立國家，國家名稱及主權不容置喙。體育署再次呼籲中國勿藉運動賽事矮化台灣及進行統戰宣傳，方有助於兩岸良性互動。

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