亞洲盃》比賽8/5開打 盧峻翔因傷辭退依舊是台灣隊封面人物

亞洲盃小組賽宣傳照，盧峻翔成為台灣男籃封面人物。（取自亞洲盃IG）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025亞洲盃籃球賽8月5日將在沙烏地阿拉伯吉達點燃戰火，今天亞洲盃社群媒體釋出各小組分組封面宣傳照片，同時剪輯精彩片段，台灣男籃是由「夜王」盧峻翔擔任封面人物。但有點尷尬的是，盧峻翔這次因腳踝傷勢辭退國家隊，並不在16人培訓隊名單內，基本上不太可能在亞洲盃看到他亮相。

盧峻翔去年亞洲盃資格賽第二階段遞補進入名單，加上附加賽一共出賽5場，場均12.8分、2.6抄截，另外也在第3階段和菲律賓之戰中繳出18分，並投進關鍵三分球，表現獲得關注。先前亞洲盃官網公布會內賽參賽隊伍時，盧峻翔就成為封面人物，但他在今年6月初亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽首戰時扭傷腳，目前尚在休養階段，最後決定辭退，並不在這次16人培訓名單中。

請繼續往下閱讀...

台灣男籃在亞洲盃前3階段資格賽取得分組第3名，附加賽和關島、泰國爭奪最後兩席進入會內資格，最後在自家主場兩場合計大勝對手破百分，取得兩勝也順利進入會內賽。會內小組賽，台灣被分在D組，和紐西蘭、菲律賓及伊拉克同組，今天亞洲盃社群媒體釋出宣傳照，台灣男籃仍用盧峻翔擔任封面，引發網友熱議。另外，台灣男籃明天將舉行練球媒體日，預計會公布12人名單。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法