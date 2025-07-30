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日職》復活了？ 戶鄉翔征繳6局0失分7K好投 睽違52天摘勝投

2025/07/30 21:09

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年陷入低迷的讀賣巨人強投戶鄉翔征，今天重返一軍先發面對中日龍，戶鄉繳出6局賞7次三振0失分的好投，幫助巨人在客場以2比0完封中日龍。巨人軍以45勝45敗3和排中央聯盟第二，勝率重回五成。

身為去年世界棒球12強日本隊王牌的戶鄉翔征，本季表現欠佳，數度被降至二軍調整，今年前11場先發僅2勝6敗，防禦率5.24。

戶鄉翔征今天登板與28歲捕手岸田行倫搭配，首局先後被敲二壘安打、丟保送，讓對手攻佔一、三壘，戶鄉讓中日龍洋砲瓦斯勒（Jason Vosler）敲二壘飛球出局，化解危機。戶鄉第2局先丟保送、被敲安，讓對手攻佔一、二壘，戶鄉先讓中日龍打者村松開人敲雙殺打，再解決中日龍投手打擊柳裕也，再度化解危機。

從第3局起，戶鄉翔征連續解決7人，直到第6局被敲安和丟保送，遇到一、二壘有人的失分危機。戶鄉讓中日龍打者板山祐太郎敲游擊滾地球出局，完成投球工作。

巨人軍打線第6局靠岸田行倫、25歲好手增田陸的連續適時安打攻進關鍵2分。巨人終結者R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）第9局後援3上3下無失分，賞2次三振，幫助巨人守住勝利，R.馬丁尼茲連4年達成單季至少30次救援成功紀錄。

戶鄉翔征主投6局用109球，被敲4安，賞7次三振、丟3次保送，沒有失分，摘本季第3勝，賽後防禦率為4.72，最快球速為151公里。這是戶鄉自6月8日面對樂天金鷲之戰後，再度摘得勝投。

賽後被問到在二軍做了那些訓練，戶鄉翔征對此表示，「這次我第一次經歷這麼艱難的賽季，所以一開始不知道做什麼，但我覺得至少從各種人士身上吸收許多不同的東西。」

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