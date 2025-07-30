桌球》連闖4關摘下U15女單冠軍 12歲女神童松島美空兩天奪2冠

松島美空連闖4關奪下U15女單冠軍。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕昨天在2025年WTT香港青少年挑戰賽越級奪下U17女單冠軍的12歲日本「女神童」松島美空，今天在U15女單賽事又連闖4關，最後在決賽以3:2力退13歲的村松心菜，收下本站第2座冠軍。

松島美空昨天扮演「台灣殺手」，連續擊敗林奐諪、郭語瑄和呂瑀恩3名台灣青少年國手，摘下U17歲組冠軍，今天在U15歲組則專剋自己人，她在16強先驚險化解2個賽末點，以3:2逆轉13歲的瓜生日咲，8強再以直落三擊敗呂瑀恩，4強面對15歲的高橋青葉也以3:1過關。

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松島美空和村松心菜目前在U13歲女單世界排名分居3、4名，去年兩人在哈維若夫、柏林青少年挑戰賽兩度交鋒，都由松島美空拿下勝利。

今天再度對決，松島美空展現超強的心臟和逆轉能力，首局在2:9大幅落後下先追到9平，9:10絕境下又連拿3分，12:10先聲奪人；次局松島又是在6:10逆境下連續化解4個局點，12:10再下一城。村松心菜第3局起沒有重蹈覆輒，連續兩局在開局5:2、5:1領先下都守住勝利，以11:8、11:8連追2局。決勝局，松島美空在3:4落後下把球拉轉，造成對手回球失誤，一口氣連下4分逆轉戰局，最終以11:7取得國際賽對戰3連勝。

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