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足球》Formosa 7s青少年足球錦標賽 高雄在地球隊7球完封對手

2025/07/30 20:51

2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽，今日在高雄楠梓文中足球場隆重揭幕。（官方提供）2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽，今日在高雄楠梓文中足球場隆重揭幕。（官方提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕 2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽，今日在高雄楠梓文中足球場隆重揭幕，今年邀請來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓等五國及全台各地的菁英青訓隊伍參與，匯聚兩千五百名青少年球員，共同角逐亞洲最具規模與水準的七人制足球榮耀。

首日賽事即呈現高水準對決，展現各國青訓實力與足球文化差異，其中U13組別Kaohsiung Attackers FC 7：0 大勝喬治足球俱樂部，開賽僅5分鐘即由前鋒攻入首球，成功掌控比賽節奏，全場透過後場發動進攻與多點傳導，將西甲戰術發揮淋漓盡致，對手難以組織反擊，終場以7:0完勝，展現本土球隊在國際賽場的高度競爭力。

而從西班牙遠道而來的Cadiz CF，U12組別在台灣首場賽事對戰BT SPIRIT閃電羊，Cadiz CF開賽即全面壓制台灣在地球隊BT SPIRIT，雖前8分鐘未能破門，但靠著快速傳導與場上靈活判斷，在對手體力消耗下逐漸建立優勢，並在第8分鐘後打破僵局，並持續擴大戰果，全場以6:0收下勝利，完美演繹西班牙青訓實力。

2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽，自7月30日至8月3日為期五天，三地同時開踢，預計進行近百場精彩賽事。

2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽，今日在高雄楠梓文中足球場隆重揭幕。（官方提供）2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽，今日在高雄楠梓文中足球場隆重揭幕。（官方提供）

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