日職》「中13日」的前塞揚強投鮑爾6局好投 仍吞悲情先發6連敗

鮑爾。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季重返橫濱DeNA的前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer），今天在主場面對養樂多燕子，鮑爾主投6局失2分，但橫濱打線全場只拿到1分，讓橫濱隊最後以1比2輸球。鮑爾吞下先發6連敗，並以9敗居中央聯盟第二多。

鮑爾本季以1年600萬美元合約（約新台幣1.97億、日圓9.3億）合約重回日職橫濱DeNA，季中採「中4日」先發但表現欠佳，一度被降至二軍調整。今天是鮑爾自7月16日面對廣島鯉魚之戰後，「中13日」再度登板投球。

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鮑爾開賽連續解決5名打者後，第2局被養樂多球星山田哲人敲陽春砲掉分。鮑爾第3局讓對手3上3下後，第4局遇到1出局滿壘危機，鮑爾讓養樂多捕手古賀優大敲雙殺打，化解失分危機。不過，鮑爾第6局先丟保送後，被養樂多打者內山壯真敲帶有1分打點的二壘安打失分。

總計鮑爾先發6局用99球，被敲4安包含1轟，失掉2分，賞5次三振、丟3次保送，賽後防禦率為4.11。鮑爾吞下近期先發6連敗，本季先發18場，戰績4勝9敗，共投118.1局賞107次三振，被打擊率為2成56，每局被上壘率為1.30。

養樂多洋投阿維拉（Pedro Avila）主投7局失1分非自責，摘本季第4勝。養樂多近期狂掃8連勝，仍以32勝50敗5和居中央聯盟墊底。

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