晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》觸身球引爆衝突 中信4轟大勝台鋼

2025/07/30 21:25

中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟許基宏和曾頌恩第3局開轟後，台鋼雄鷹先發投手石萬金觸身球砸到下一棒打者江坤宇，引爆雙方板凳清空。衝突過後第4局中信宋晟睿和陳俊秀也開轟，以11:2大勝台鋼。

台鋼開路先鋒王博玄面對中信先發投手羅戈的全場第1球，就擊出三壘打，曾子祐安打先馳得點。第3局王博玄再度擊出三壘打，曾子祐高飛犧牲打再下一城，台鋼2:0領先。

第3局中信高宇杰、岳政華安打、陳俊秀四壞球攻佔滿壘，許基宏打出最近2場的第3轟，王威晨跑出內野安打，曾頌恩也開轟，中信6:2超前。

石萬金接著以148公里的偏高直球打到江坤宇背部，引爆兩隊衝進場內對峙，所幸沒有進一步衝突。

第4局中信岳政華安打，宋晟睿和陳俊秀轟出連棒全壘打，將比數拉開到9:2，也把石萬金打下場。宋晟睿連3場開轟。

第6局中信岳政華、陳俊秀和許基宏安打再得2分，比數來到11:2。

中信第9局換上從開季傷兵名單出發的吳俊偉後援，本季初登板，用13球連續解決3名打者，包括1次三振，最快球速149公里。

中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟曾頌恩敲出二分砲。（記者廖耀東攝）中信兄弟曾頌恩敲出二分砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟江坤宇挨觸身球。（記者廖耀東攝）中信兄弟江坤宇挨觸身球。（記者廖耀東攝）

兩隊清空板凳。（記者廖耀東攝）兩隊清空板凳。（記者廖耀東攝）

兩隊清空板凳。（記者廖耀東攝）兩隊清空板凳。（記者廖耀東攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中