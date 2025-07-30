中職》觸身球引爆衝突 中信4轟大勝台鋼

中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟許基宏和曾頌恩第3局開轟後，台鋼雄鷹先發投手石萬金觸身球砸到下一棒打者江坤宇，引爆雙方板凳清空。衝突過後第4局中信宋晟睿和陳俊秀也開轟，以11:2大勝台鋼。

台鋼開路先鋒王博玄面對中信先發投手羅戈的全場第1球，就擊出三壘打，曾子祐安打先馳得點。第3局王博玄再度擊出三壘打，曾子祐高飛犧牲打再下一城，台鋼2:0領先。

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第3局中信高宇杰、岳政華安打、陳俊秀四壞球攻佔滿壘，許基宏打出最近2場的第3轟，王威晨跑出內野安打，曾頌恩也開轟，中信6:2超前。

石萬金接著以148公里的偏高直球打到江坤宇背部，引爆兩隊衝進場內對峙，所幸沒有進一步衝突。

第4局中信岳政華安打，宋晟睿和陳俊秀轟出連棒全壘打，將比數拉開到9:2，也把石萬金打下場。宋晟睿連3場開轟。

第6局中信岳政華、陳俊秀和許基宏安打再得2分，比數來到11:2。

中信第9局換上從開季傷兵名單出發的吳俊偉後援，本季初登板，用13球連續解決3名打者，包括1次三振，最快球速149公里。

中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟曾頌恩敲出二分砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟江坤宇挨觸身球。（記者廖耀東攝）

兩隊清空板凳。（記者廖耀東攝）

兩隊清空板凳。（記者廖耀東攝）

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