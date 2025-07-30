中職》富邦洋投慘遭狙擊 被樂天打成聯盟「敗投王」

力亞士。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿今天火力全開，全場敲出17支安打，加上富邦悍將發生2次失誤，最終樂天就以9：1擊敗悍將。

此役1局上樂天率先發動攻勢，陳晨威安打後盜上二壘，林子偉適時安打先馳得點，林智平敲二壘安打，張閔勛高飛犧牲打再添1分。2局上余德龍安打，林政華觸身球上壘，林子偉適時安打再進帳1分打點，下個半局悍將靠申皓瑋安打，陳真保送和孔念恩安打追回1分。

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3局上樂天攻勢再起，林泓育二壘安打，張閔勛敲安、打下1分打點，6局上，6局上林承飛率先敲出二壘安打，余德龍靠失誤上壘，林政華內野安打進帳1分打點，陳晨威安打，林智平內野安打再添1分，樂天取得7：1領先，9局上林政華轟2分砲拉開比分鎖定勝局。

悍將洋投力亞士上次先發對中信兄弟先發7局無失分拿下勝投，此役慘遭樂天打線狙擊，先發5.2局被敲出11安，失7分其中5分責失苦吞本季第8敗，正式超越隊友張奕，暫居聯盟「敗投王」。

樂天洋投波賽樂先發5局被敲3安，飆出8K另有3次保送，失1分拿下本季第3勝。

力亞士。（記者林正堃攝）

波賽樂。（記者林正堃攝）

林子偉。（記者林正堃攝）

林智平。（記者林正堃攝）

張閔勛。（記者林正堃攝）

樂天桃猿大勝富邦。（記者林正堃攝）

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