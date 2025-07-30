日職》阪神虎完封廣島鯉魚、收對戰10連勝 點亮魔術數字「M39」

阪神虎。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎今天在主場甲子園球場以5比0完封廣島鯉魚，虎軍收下4連勝、同時也是對戰廣島的10連勝，阪神虎還點亮封王魔術數字「M39」，有望力拚自2023年以來的央聯優勝。

阪神全場有8安，大山悠輔2安1打點，熊谷敬宥1安2打點，森下翔太單場3安猛打賞。阪神虎王牌投手村上頌樹此戰主投6局無失分，賞5次三振，丟2次保送、1次觸身球，摘本季第9勝，賽後防禦率為2。

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今年是新任監督藤川球兒執掌阪神虎兵符的第一年，雖然在跨聯盟交流賽遇到7連敗，截至今晚為止，藤川監督率領阪神打出57勝35敗2和、勝率6成20獨居央聯龍頭，團隊投手防禦率僅1.91是全日職最佳，也是唯一團隊防禦率不到2的球隊。

廣島34歲老將大瀬良大地先發5局失2分，吞本季第6敗。廣島也吞下對戰阪神的10連敗，這是自1981年以來再度出現對戰虎軍10連敗。廣島隊本季遇到阪神，只取得4勝13敗的對戰成績。

此外，廣島在7月份大失速，單月只能3勝16敗3和、7月份勝率只有1成58，目前廣島以38勝49敗5和排中央聯盟第五。

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