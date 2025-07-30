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中職》林安可首局狙擊徐若熙定調勝負！獅隊擊敗味全龍、終止3連敗

2025/07/30 22:18

林安可3分砲。（記者李惠洲攝）林安可3分砲。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕賽前一場大雨，讓今統一獅隊和味全龍之戰延後約1小時開打，復賽後，雙方先發投手林詔恩、徐若熙都在首局出狀況，林詔恩遭連續長打失分，徐若熙則被連5打席敲安，包括林安可3分砲，首局雙方攻勢定調勝負，獅隊終場7:1擊敗味全龍，終止近期3連敗。

林詔恩首局遭劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠長打失1分，但1局下，獅隊連本帶利討回，徐若熙遭連5打席敲安，包括邱智呈、蘇智傑安打之後，林安可的本季第19轟。

這是徐若熙生涯累計4個一軍球季、近263.2局（含今首個出局數0.1局），被擊出的第7轟，林安可也成為這7人次當中，首位曾從徐若熙手中2度開轟的打者，雙方交手上一轟在去年4月6日，是徐若熙中職生涯首度挨轟。

獅隊就此取得2分領先，而林詔恩和徐若熙其實後續回穩，各自都交出好投。林詔恩投5.2局，用94球，就僅首局失1分，被擊出6安打，三振、四壞各2次。徐若熙失分也同樣僅在首局，投5局用72球、6次三振、5安打、無四壞球，失3分。

7局下，吳俊杰1出局後被陳聖平、林岱安連續安打，林佳緯滾地球造成味全龍游擊手張政禹失誤，獅隊再得1分。

8局下，龍隊內野再次發生失誤，獅隊再取保險分，陳聖平本季第2轟炸裂，再追加2分。

林安可3分砲。（記者李惠洲攝）林安可3分砲。（記者李惠洲攝）

林安可3分砲。（記者李惠洲攝）林安可3分砲。（記者李惠洲攝）

徐若熙。（記者李惠洲攝）徐若熙。（記者李惠洲攝）

徐若熙。（記者李惠洲攝）徐若熙。（記者李惠洲攝）

林詔恩。（記者李惠洲攝）林詔恩。（記者李惠洲攝）

劉基鴻。（記者李惠洲攝）劉基鴻。（記者李惠洲攝）

吉力吉撈．鞏冠。（記者李惠洲攝）吉力吉撈．鞏冠。（記者李惠洲攝）

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