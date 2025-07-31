晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》沒奪冠遭自家球迷出征！ 中國最強男雙不忍了：希望大家文明...

2025/07/31 06:38

中國頭號男雙梁偉鏗／王昶。（資料照，路透）中國頭號男雙梁偉鏗／王昶。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕上週超級1000系列中國羽球公開賽，地主包攬男單、女單、女雙、混雙冠軍，唯獨男雙未能奪冠，無緣「五金行」。止步4強的中國頭號男雙梁偉鏗／王昶遭到自家球迷出征，對此梁偉鏗在社群呼籲：「希望大家文明、冷靜看球。」

梁偉鏗／王昶去年在巴黎奧運摘下銀牌，目前世界排名第5，是中國頭號男雙，不過兩人本季首冠尚未開胡，上週在中國公開賽直落二不敵印尼組合菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）／阿爾弗蘭（Fajar Alfian），4強落馬。

梁偉鏗／王昶被淘汰後，遭到不少自家球迷謾罵，日前梁偉鏗在社群發文，向不理智的球迷做出回應，「希望大家文明、冷靜看球，多關注賽場上的我們，給予我們更多的鼓勵與支持。」

王昶同樣發文表示：「再次呼籲大家文明、理智觀賽，線下線上，注意尺度。」

此外，梁偉鏗也對鼓勵他們的球迷道出感謝，「非常感謝來看比賽和線上支持我們的球迷朋友們，感謝球隊和教練為我們的辛苦付出，感謝我的戰友王昶和我一起奮力拚搏。接下來，我會好好總結比賽中的經驗和不足，繼續積極投入備戰！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中