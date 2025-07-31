羽球》沒奪冠遭自家球迷出征！ 中國最強男雙不忍了：希望大家文明...

中國頭號男雙梁偉鏗／王昶。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕上週超級1000系列中國羽球公開賽，地主包攬男單、女單、女雙、混雙冠軍，唯獨男雙未能奪冠，無緣「五金行」。止步4強的中國頭號男雙梁偉鏗／王昶遭到自家球迷出征，對此梁偉鏗在社群呼籲：「希望大家文明、冷靜看球。」

梁偉鏗／王昶去年在巴黎奧運摘下銀牌，目前世界排名第5，是中國頭號男雙，不過兩人本季首冠尚未開胡，上週在中國公開賽直落二不敵印尼組合菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）／阿爾弗蘭（Fajar Alfian），4強落馬。

請繼續往下閱讀...

梁偉鏗／王昶被淘汰後，遭到不少自家球迷謾罵，日前梁偉鏗在社群發文，向不理智的球迷做出回應，「希望大家文明、冷靜看球，多關注賽場上的我們，給予我們更多的鼓勵與支持。」

王昶同樣發文表示：「再次呼籲大家文明、理智觀賽，線下線上，注意尺度。」

此外，梁偉鏗也對鼓勵他們的球迷道出感謝，「非常感謝來看比賽和線上支持我們的球迷朋友們，感謝球隊和教練為我們的辛苦付出，感謝我的戰友王昶和我一起奮力拚搏。接下來，我會好好總結比賽中的經驗和不足，繼續積極投入備戰！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法