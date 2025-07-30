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中職》波賽樂投得風雨飄搖照樣奪勝 樂天教頭有話對他說

2025/07/30 22:44

波賽樂。（記者林正堃攝）波賽樂。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿洋投波賽樂今天5局就燃燒114球，其中68顆好球，好球率約6成，被敲出3支安打，飆出8K另有3次保送，失1分拿下本季第3勝，率隊以9：1擊敗富邦悍將。

今天賽後樂天總教練古久保健二表示，這場波賽樂投出3次四壞球還算可以，因為之前曾單場投出5次保送，今天還是有點不太穩定，不過，大致上看起來他的狀況滿不錯的，直球有威力。

古久保認為，因為波賽樂控球不太穩定，球路常亂跑，所以對方打者要設定球路來打會比較困難一點，波賽樂投球還是差一點點，希望主動進攻好球帶抓打者，前面球數就跟打者對決，如此一來守備節奏變好，也會連動打線的節奏，如果調整得好的話，還可以再丟1局，還是很期待下次他的登板。

悍將洋投力亞士先發5.2局被敲11安，失7分其中5分責失苦吞本季第8敗，古久保表示，對先發投手來說，第1局是比較難控制的1局，第1局團隊有掌握到力亞士不穩先拿下分數，後續也有增添分數，這樣守備會比較安心一點，第6局追加分數，加上第9局林政華兩分砲，今天野手表現真的非常好。

波賽樂。（記者林正堃攝）波賽樂。（記者林正堃攝）

波賽樂。（記者林正堃攝）波賽樂。（記者林正堃攝）

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