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中職》餅總肯定危機處理 林詔恩卻坦言「不喜歡那種感覺」

2025/07/30 22:56

林詔恩。（記者李惠洲攝）林詔恩。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕因雨延後1小時開賽，讓林詔恩、徐若熙這對平鎮高中校友強投，首局都出狀況。兩人首局過後都回穩，徐若熙卻因遭林安可3分砲狙擊，所屬的味全龍也不敵統一獅。

林詔恩首局遭劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠長打失1分，3局一度因單局2保送間接導致滿壘，之後讓朱育賢擊出內野飛球、林智勝擊出界外飛球，化解該半局危機。林詔恩最終投5.2局、用94球、失1分，奪本季第5勝。

獅隊總教練林岳平說，雙方投手確實都受臨時延後開打影響，首局節奏掌握都不順，但後續進入節奏後，兩人都有不錯投球內容。

餅總也點出，林詔恩化解滿壘危機確實關鍵，「兩個保送之後，用內角高球擠壓打者，確實展現好的內容。」餅總也透露，今為林詔恩設定的用球數稍多，在百球內。

林詔恩說，首局站上投手丘前遇到下雨，多少會有影響，而投球內容上，他自認沒到特別好，但至少壘上有人時能抓下出局數。

被問及滿壘危機化解，林詔恩坦言：「危機的話代表自己會投得辛苦，其實只失1分，算是運氣好，首局對方兩支長打，其實都很深遠，都有機會形成全壘打。」

獅隊年輕捕手張翔近期因傷脫離戰線，林詔恩前兩場和張翔搭配有好結果，金改搭林岱安也有不錯效果。林詔恩說：「學長經驗多，就放心照他的配球投，搖頭比較少。不過其實跟每位捕手搭配，都配合不錯。」

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