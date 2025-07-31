網球》百搭天后謝淑薇就是猛！換拍檔照挫奧運銀牌俄國勁敵

謝淑薇。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕謝淑薇無愧為「百搭天后」，蒙特婁女網賽改與塞爾維亞新世代達妮洛維琪（Olga Danilovic）首度合拍，非種子「台塞聯軍」就以7：6（7：4）、6：4扳倒去年巴黎奧運銀牌的俄國第5種子安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施耐德（Diana Shnaider），爆冷開胡挺進16強。

謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）本季已拿到澳洲公開賽、溫布頓錦標賽共兩座大滿貫女雙亞軍，兩人北美硬地賽季再度暫時分手，各自搭配不同戰友出擊。暌違11年重返加拿大魁北克的小薇，這項WTA千分等級大賽改與24歲的達妮洛維琪組軍，初登場面對邁阿密奪冠的勁敵安德烈耶娃／施耐德磨合迅速，雙方人馬一路互保僵持不下進入搶7，球風刁鑽靈活且經驗豐富的「百搭天后」，帶動達妮洛維琪積極搶攻，從4：4連下3分先馳得盤。

請繼續往下閱讀...

次盤「台塞聯軍」乘勝追擊，歷經兩度互破亂流形成4：4，關鍵第10局她們取得40：15，再度給俄國雙娃無路可退的發球局製造壓力，雖然聽牌時賽事因雨中斷半小時，重新上陣小薇組合把握機會，第2個賽末點鎖定勝利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法