晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》百搭天后謝淑薇就是猛！換拍檔照挫奧運銀牌俄國勁敵

2025/07/31 06:51

謝淑薇。（資料照，路透）謝淑薇。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕謝淑薇無愧為「百搭天后」，蒙特婁女網賽改與塞爾維亞新世代達妮洛維琪（Olga Danilovic）首度合拍，非種子「台塞聯軍」就以7：6（7：4）、6：4扳倒去年巴黎奧運銀牌的俄國第5種子安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施耐德（Diana Shnaider），爆冷開胡挺進16強。

謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）本季已拿到澳洲公開賽、溫布頓錦標賽共兩座大滿貫女雙亞軍，兩人北美硬地賽季再度暫時分手，各自搭配不同戰友出擊。暌違11年重返加拿大魁北克的小薇，這項WTA千分等級大賽改與24歲的達妮洛維琪組軍，初登場面對邁阿密奪冠的勁敵安德烈耶娃／施耐德磨合迅速，雙方人馬一路互保僵持不下進入搶7，球風刁鑽靈活且經驗豐富的「百搭天后」，帶動達妮洛維琪積極搶攻，從4：4連下3分先馳得盤。

次盤「台塞聯軍」乘勝追擊，歷經兩度互破亂流形成4：4，關鍵第10局她們取得40：15，再度給俄國雙娃無路可退的發球局製造壓力，雖然聽牌時賽事因雨中斷半小時，重新上陣小薇組合把握機會，第2個賽末點鎖定勝利。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中