晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》費城人牛棚大升級！ 送2名百大新秀換雙城火球終結者

2025/07/31 07:24

雙城杜蘭轉戰費城人。（資料照）雙城杜蘭轉戰費城人。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕積極尋求牛棚補強的費城人，在今天送出2位百大新秀艾柏（Mick Abel）以及小聯盟捕手泰特（Eduardo Tait），換來雙城27歲火球終結者杜蘭（Jhoan Duran）。

本季費城人簽下的終結者羅馬諾（Jordan Romano）表現不佳，農場自家養出來的柯克林（Orion Kerkering）也未能成長到足以擔當終結者大位的程度，因此在季中交易前不斷傳出牛棚補強風聲的他們，先是簽下前終結者羅伯森（David Robertson），今天又送出農場新秀來網羅杜蘭。

現年27歲的杜蘭本季拿下6勝4敗防禦率2.01，16次救援成功，49.1局送出53次三振，他有著全聯盟PR100的均速（100.2英里），各項進階數據除了保送比8.7%排在聯盟PR40以及被強擊球比40.2%在聯盟PR56外，其餘的數據幾乎都名列前茅，是相當強勁的終結者，而且他的合約還有2年半才會到期。

費城人送出的艾柏目前是百大新秀第92名，他在今年初登板一鳴驚人，這位昔日首輪第15順位高中生大物的他，在與海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）的對決中繳出6局9K無失分好投，不過後續因表現不穩被下放小聯盟。本季艾柏在修改控球問題表現有所改善，小聯盟13場先發7勝2敗防禦率2.31，大聯盟6場先發2勝2敗防禦率5.04。

另一位百大新秀第56名的泰特是年僅18歲的國際新秀，身為捕手的他有著不俗打擊評價，被認為有可能成為費城人下一個魯伊斯 （Carlos Ruiz），本季在1A與高階1A出賽82場，敲出11轟，打擊率2成55，攻擊指數0.753。

艾柏轉戰雙城。（資料照）艾柏轉戰雙城。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中