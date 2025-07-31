MLB》費城人牛棚大升級！ 送2名百大新秀換雙城火球終結者

雙城杜蘭轉戰費城人。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕積極尋求牛棚補強的費城人，在今天送出2位百大新秀艾柏（Mick Abel）以及小聯盟捕手泰特（Eduardo Tait），換來雙城27歲火球終結者杜蘭（Jhoan Duran）。

本季費城人簽下的終結者羅馬諾（Jordan Romano）表現不佳，農場自家養出來的柯克林（Orion Kerkering）也未能成長到足以擔當終結者大位的程度，因此在季中交易前不斷傳出牛棚補強風聲的他們，先是簽下前終結者羅伯森（David Robertson），今天又送出農場新秀來網羅杜蘭。

請繼續往下閱讀...

現年27歲的杜蘭本季拿下6勝4敗防禦率2.01，16次救援成功，49.1局送出53次三振，他有著全聯盟PR100的均速（100.2英里），各項進階數據除了保送比8.7%排在聯盟PR40以及被強擊球比40.2%在聯盟PR56外，其餘的數據幾乎都名列前茅，是相當強勁的終結者，而且他的合約還有2年半才會到期。

費城人送出的艾柏目前是百大新秀第92名，他在今年初登板一鳴驚人，這位昔日首輪第15順位高中生大物的他，在與海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）的對決中繳出6局9K無失分好投，不過後續因表現不穩被下放小聯盟。本季艾柏在修改控球問題表現有所改善，小聯盟13場先發7勝2敗防禦率2.31，大聯盟6場先發2勝2敗防禦率5.04。

另一位百大新秀第56名的泰特是年僅18歲的國際新秀，身為捕手的他有著不俗打擊評價，被認為有可能成為費城人下一個魯伊斯 （Carlos Ruiz），本季在1A與高階1A出賽82場，敲出11轟，打擊率2成55，攻擊指數0.753。

艾柏轉戰雙城。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法