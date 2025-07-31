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MLB》洋基積極補強！送走22歲農場潛力右投 交易來生涯45轟外野手

2025/07/31 07:25

史雷特。（資料照）史雷特。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基交易大限前持續積極補強，今進行一換一交易，送出小聯盟前利右投齊爾（Gage Ziehl），向白襪換來32歲外野手史雷特（Austin Slater）。

史雷特有9年大聯盟資歷，效力過巨人、紅人、金鶯與白襪，累積45轟、182分打點，本季史雷特在白襪出賽51場，打擊三圍.236/.299/.423，攻擊指數0.721，繳出5轟、11分打點，wRC+為99。

史雷特能鎮守外野三個位置，生涯對左投表現不錯，1006打席中打擊三圍.270/.362/.436，本季面對左投則為.261/.338/.552。儘管史雷特不太可能成為固定先發，但他能與左右開弓的多明格茲（Jasson Dominguez）分攤上場時間，多明格茲本季對左投較為苦手，打擊三圍僅.207/.286/.299。

至於22歲的齊爾是洋基2024年選秀第4輪選進的右投手，本季大多待在1A，近期才升上2A，合計累積86.1局，防禦率4.15，三振率20.2%，保送率僅4%。根據《棒球美國》季中更新新秀排名，齊爾位居洋基農場第18名。

這是洋基交易大限前第3筆補強，日前洋基剛補進明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon），以及內野工具人羅沙里歐（Amed Rosario）。

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