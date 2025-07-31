MLB》搶贏道奇、洋基！ 大都會狂捕牛棚換來紅雀火球男

海爾斯利。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕持續在國聯東區與費城人競爭龍頭的大都會，今天送出大量農場新秀，分別向巨人換來羅傑斯（Tyler Rogers）以及向紅雀換來火球終結者海爾斯利（Ryan Helsley）。

大都會今天先是用兩位具有大聯盟資歷的投手布托（José Butto）與蒂德威爾（Blade Tidwell），加上潛力外野手吉爾伯特（Drew Gilbert），跟巨人換來下勾投手羅傑斯。

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後續大都會再砸農場第8名內野手巴耶茲（Jesus Baez）、第14名投手多姆（Nate Dohm），加上不在農場30名內的高階1A投手艾利索爾特（Frank Elissalt），換得紅雀火球男海爾斯利。

羅傑斯本季為巨人出賽53場，拿下4勝3敗，防禦率1.80，50局投球送出38次三振，每局被上壘率0.860；海爾斯利則是今年交易大限前的熱門終結者，先前傳出包含道奇、洋基、大都會、藍鳥、費城人與遊騎兵6隊都想要，費城人在今天先搶下雙城終結者杜蘭（Jhoan Duran）後退出戰局，最終由大都會得標。

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