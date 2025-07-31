MLB》雙胞胎兄弟同天一起被交易！紅人換來28歲海盜金手套三壘手

海伊斯。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，海盜與紅人做出交易，送出陣中效力最久的金手套三壘手海伊斯（Ke'Bryan Hayes），向紅人換來左投羅傑斯（Taylor Rogers）、紅人農場第9號新秀游擊手斯塔福拉（Sammy Stafura）與現金。

現年28歲的海伊斯曾在2023年奪下國聯三壘金手套，本季他仍是全聯盟防守最出色的球員之一，他在三壘的FRV（Fielding Run Value）為+11為全聯盟三壘手第一名；自2020年初登場以來，海伊斯的OAA（Outs Above Average）為91，為全大聯盟最高。

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不過海伊斯生涯6年來打擊始終為人詬病，今年依舊沒有太亮眼的表現，出賽100場，打擊三圍.236/.279/.290，敲出2轟、36分打點，wRC+僅57。目前海伊斯的合約還剩下4年3600萬美元，其中包含2030年1200萬美元球隊選項。

值得一提的是，紅人送出的後援左投羅傑斯，他的雙胞胎弟弟是右手低肩側投的Tyler Rogers，而兩兄弟今天一起被交易，原本效力巨人的Tyler被送往大都會，換來投手布托（José Butto）、蒂德威爾（Blade Tidwell），以及潛力外野手吉爾伯特（Drew Gilbert）。

Taylor Rogers（資料照）

Tyler Rogers（資料照）

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