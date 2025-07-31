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MLB》達比修有好投奪美日通算204勝！ 超越黑田博樹成日本第一人

2025/07/31 08:12

達比修有拿下美日通算204勝。（路透）達比修有拿下美日通算204勝。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍好手達比修有，今天對陣大都會繳出7局7K無失分好投，不僅順利率領球隊5：0橫掃大都會，不僅拿下本季首勝，同時也是美、日通算第204勝，超越大前輩黑田博樹，獨居日本史上第一人。

達比修有今年在傷癒復出後的表現不佳，但今天全場只被大都會打線敲出2支安打，送出7次三振沒有四壞保送，完全宰制對手。教士在8、9兩個半局分別派出勝利組亞當（Jason Adam）與蘇雷亞斯（Robert Suarez）守住達比修有的勝投。

教士打線也早早就給達比修有支援，2下馬查多（Manny Machado）就在滿壘敲安進帳2分打點，3下西茲（Gavin Sheets）敲出2分砲，8下梅里爾（Jackson Merrill）高飛犧牲打助隊以5：0收勝。

達比修有在美國職棒13年共拿下111勝91敗，在日本火腿7年拿下93勝38敗，日、美通算合計204勝超越黑田博樹（大聯盟79勝+日職124勝），成為日本史上第一人。

達比修有拿下美日通算204勝。（美聯社）達比修有拿下美日通算204勝。（美聯社）

達比修有拿下美日通算204勝，超越黑田博樹成為日本史上第一人。（路透）達比修有拿下美日通算204勝，超越黑田博樹成為日本史上第一人。（路透）

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